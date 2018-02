Un tonfo che farà umore: il Siviglia di Vincenzo Montella è stato sconfitto per 5 a 1 dall'Eibar a causa della doppietta di Orellana e alle reti di Kike e Remis. Per gli andalusi aveva accorciato le distanze Sarabia su rigore ma non è stato per scuotere la sua squadra che è stata surclassata in tutti reparti e non ha mai dato segni di reazione. Ad Ipurua è arrivata la terza sconfitta in Liga su cinque gare per il tecnico italiano che ha permesso ai baschi di arrivare a -1 proprio dal Siviglia: ora i ragazzi di Jose Luis Mendilibar sono al settimo posto.

Orellana, Kike, Arbilla e Ramis abbattono il Siviglia.

Dopo 40″ Kike ha trovato il goal del vantaggio con un un tiro fantastico su cui Sergio Rico non ha potuto far nulla. L'Eibar non ha mollato un cm alla squadra di Montella e ha trovato il tris intorno alla mezz'ora: al 17′ è arrivato il raddoppio di Orellana con una bella conclusione al volo su cross dalla sinistra di José Angel mentre al 32′ è Ivan Ramis ad insaccare su passaggio del terzino ex Roma. Nella ripresa sono arrivate le reti che hanno affondato la squadra andalusa: Orellana ha approfittato di un errore di Lenglet e Pareja mentre Arbilla ha castigato per la quinta volta Sergio Rico con una punizione ben calciata dai 20 metri.

Sarabia e poco più: inguardabile la difesa di Montella.

Pablo Sarabia ha provato a riaprire l'incontro realizzando il calcio di rigore procurato dall' esordiente Sandro Ramirez ma non è bastato: il Siviglia è parso sempre in ritardo e molle in tutti i contrasti. Sul 4-1 è sempre il laterale spagnolo ad impensierire Dmitrovic ma i risultati non sono positivi. La semifinale di Copa del Rey contro il Leganes potrebbe essere un crocevia importante per la stagione di Montella e dei suo ragazzi.