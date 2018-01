I tifosi del Liverpool aspettano di vedere Van Dijk in campo anche in Premier League. Il difensore pagato a peso d'oro dai Reds nella sessione di calciomercato invernale ha regalato alla sua nuova squadra il successo nel derby contro l'Everton in FA Cup, ma non è ancora riuscito ad esordire in campionato. Assente contro il Burnley, mister 84 milioni, dovrebbe saltare anche il City per un problema al bicipite femorale. Nel frattempo la popolarità dell'ex Southampton, difensore più costoso della storia, è alle stelle e non mancano i retroscena tra cui quello relativo alla su maglia e al nome "Virgil" preferito al cognome sulla sua casacca numero 4.

Van Dijk, sulla maglia del Liverpool il nome Virgil.

In tanti appassionati e tifosi si sono chiesti il motivo della curiosa scelta del difensore olandese. Van Dijk ha scelto di indossare la maglia numero 4 del Liverpool, ma invece di inserire sulle sue spalle il suo cognome, ha optato per il nome "Virgil". Una situazione non sorprendente, visto che anche nelle precedenti esperienze il classe 1991, ha utilizzato il suo nome di battesimo sulla maglia.

Perché Van Dijk ha il nome Virgil sulla maglia.

A spiegare il motivo di questa scelta ci ha pensato lo zio Steven Fo Sieeuw in un'intervista concessa al quotidiano inglese Sun. Il tutto è riconducibile ai problemi familiari, e alla separazione dei suoi genitori: "È stato straordinario per ottenere un tale successo, nonostante gli alti e bassi che ci sono stati nella sua famiglia. Suo padre si è diviso dalla madre e dai suoi tre figli, tra cui appunto anche lui. E Virgil non glielo ha mai perdonato. La verità è che suo padre non si è fatto vedere per tanti anni importanti, quindi è sua madre che è il vero eroe della sua storia. Non togli il tuo cognome dalla maglia senza un motivo e Virgil ha fatto capire molto chiaramente quello che sente".