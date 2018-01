Non ci sono grandi sorprese nella prima serata del terzo turno di FA Cup: il Liverpool ha vinto il derby del Merseyside contro l'Everton grazie ad una rete di Virgil van Dijk, il difensore più costoso della storia del calcio, all'esordio con la maglia dei Reds mentre il Manchester United ha avuto la meglio sul Derby County grazie alle reti di Jesse Lingard e Romelu Lukaku.

Domani ci saranno le altre gare del terzo turno che vedranno impegnate, tra le altre, il Manchester City con il Burnley, il Chelsea col Norwich, il Leicester con il Fleetwood Town, il Middlesbrough con il Sunderland, il Newcastle con il Luton Town, il Watford col Bristol City, lo Swansea con il Wolwe e l'Aston Villa con il Peterborough United.

van Dijk regala a Klopp il derby di Liverpool: Everton battuto.

Mister 84 milioni di euro regala al Liverpool il derby di FA Cup contro i rivali cittadini dell'Everton. La squadra di Jurgen Klopp era passata in vantaggio con un calcio di rigore di Milner, concesso per il fallo di Holgate su Lallana, ma Sigurdsonn aveva ripreso in mano la situazione con un preciso piattone dal limite che pietrifica Mignolet. Quando tutto sembra perduto ecco il goal che evita il replay: calcio d'angolo dalla sinistra di Oxlade-Chamberlain e colpo di testa di Virgil van Dijk, il difensore più costoso del mondo. Sembra quasi un segno del destino. A fine gara il difensore olandese esulta con i pugni in chiusi e con la faccia sorridente, quasi come se avesse sognato quell'epilogo. Piccolo accenno di rissa nel primo tempo tra Firmino e Holgate per un intervento troppo energico del difensore dei Toffees che ha scaraventato il brasiliano in mezzo al pubblico.

Lingard-Lukaku: United ok con il Derby County.

Con due reti negli ultimi sei minuti il Manchester United ha battuto il Derby County e ha conquistato il passaggio al quarto turno di FA Cup. La squadra di Mourinho ha avuto qualche difficoltà ad avere la meglio della squadra di Football League Championship (seconda divisione inglese). Un bellissimo goal di Jesse Lingard a pochi minuti dalla fine ha sbloccato la gara dell'Old Trafford e allo scoccare del 90′ è Lukaku a mettere la parola fine al match. Ottava rete per l'esterno britannico nelle ultime 10 presenze: "magic moment" per il numero 14, ex della partita. Mou allunga il suo record impressionante nelle coppe nazionali tra Inghilterra, Italia, Spagna e Portogallo: 45 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 140 goal segnati e 30 subiti.