Virgil Van Dijk è uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato. La scorsa estate sembrava dovesse passare al Liverpool, ma i ‘Reds’ furono denunciati dal Southampton per aver contattato il giocatore e furono anche sanzionati dalla Football Association. Il forte difensore è stato di fatto costretto a rimanere con i ‘Saints’, ma nel mercato di gennaio molto probabilmente andrà via. Per lui si era parlato anche della Juventus, ma l’olandese sembra oggetto di un’asta tra il Manchester City e il Barcellona.

Van Dijk verso l’addio al Southampton.

Ventisei anni compiuti l’otto luglio scorso, Van Dijk è uno dei migliori difensori della Premier League, è cresciuto moltissimo e soprattutto ha ancora margini di crescita. Il Southampton lo valuta 60 milioni di euro, per questo la Juventus che pure aveva fatto un pensierino si è defilata. E, secondo quanto scrive il quotidiano britannico ‘Telegraph’ ora sarebbe duello tra Manchester City e Barcellona. La cessione sembra scontata. Van Dijk è forte, può far incassare decine di milioni al Southampton, che ha vinto solo una volta nelle ultime sette partite. Il tecnico Pellegrino a tal proposito ha detto: “Ci sono molte speculazione intorno a Virgil, ma dobbiamo aspettare e vedere cosa succede”.

City e Barça duellano per Van Dijk.

Il Manchester City ha messo già ampiamente le mani sulla Premier, ma in questo momento è a corto di difensori. Stones è infortunato, capitan Kompany troppo speso è fuori per infortunio e Guardiola avrebbe chiesto Van Dijk. Secondo i media britannici per Van Dijk il City avrebbe offerto 60 milioni di sterline, circa 68 milioni di euro. Ma i giochi, nonostante una grande proposta, non sono ancora definiti. Perché il Barcellona a gennaio perderà Mascherano, dovrà rimpiazzarlo e ha ancora decine di milioni da spendere, con i 222 milioni ricavati dalla cessione di Neymar sono stati presi Dembelé (per circa 100 milioni) e Paulinho (circa 40).