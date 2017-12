Il capitano del Southampton Virgil Van Dijk è uno degli uomini mercato della Premier League. Il difensore olandese lo scorso anno disputò un grande campionato e fu nel mirino del City e soprattutto del Liverpool, che lo contattò e trattò con lui. I ‘Saints’ si arrabbiarono, accusarono di lealtà i ‘Reds’, che furono sanzionati dalla federazione per essere andati contro le regole. Van Dijk è stato quasi costretto a rimanere con i biancorossi, ma il suo nome ora è tornato caldissimo perché il mercato invernale sta per aprire i battenti. Il giocatore, secondo quanto riportano in terra d’Albione, per togliersi da ogni tipo d’impaccio si sarebbe offerto alla Juventus, che per il momento però non sembra interessata.

Le certezze difensive della Juve.

Ventiseienne di grande affidabilità, Van Dijk starebbe pensando alla Juventus, che sicuramente apprezza il giocatore, ma che difficilmente accontenterà lo stesso e soprattutto il Southampton che chiede circa 60 milioni di euro. Una cifra enorme per un difensore e per una squadra che ha quattro centrali di ottimo livello e che ha sopperito alla grande all’addio di Bonucci. Chiellini e Barzagli sono due certezze, Benatia ha ritrovato se stesso e ha segnato un gol pesantissimo con la Roma nell’ultimo match di campionato. Poi c’è Rugani che anche se gioca molto poco, non verrà ceduto nel mercato invernale. E il futuro è già scritto, perché la prossima stagione arriverà Caldara.

City o Liverpool per Van Dijk.

Van Dijk resta comunque un uomo mercato in Premier League. Il Liverpool, che ha quattro giocatori offensivi straordinari, ha bisogno come il pane di un difensore affidabile e di qualità, Klopp lo sa e ci proverà ancora una volta. Ma i ‘Reds’ potrebbero dover fare i conti con il Manchester City. Guardiola ha vinto diciotto partite su diciannove in campionato ma vorrebbe rinforzare la difesa e pure l’attacco con Alexis Sanchez.