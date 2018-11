Il ritorno di Neto in Italia è stato accompagnato da qualche parolina, non proprio carina, del portiere nei confronti della Juventus. Il numero uno brasiliano del Valencia ha vestito la maglia bianconera per 22 volte e in conferenza stampa ha parlato proprio del suo periodo a Torino. Neto non è stato proprio dolcissimo verso la sua ex squadra e si è lasciato andare a queste dichiarazioni: "Alla Juventus non mi sono trovato bene, sono felice di aver cambiato e di aver trovato la migliore soluzione possibile. Spero che nella partita di domani possa fare il meglio". Il portiere della squadra spagnola ha esaltato le qualità del collega avversario Wojciech Szczesny, che ha sfidato spesso quando calcava i campi di Serie A:

Ha grandi qualità, ha fatto grandi stagioni alla Roma. Lascio i commenti all'esterno, io spero di poter fare risultato domani. Troveremo un ambiente difficile contro un avversario fortissimo, ma possiamo imporre il nostro gioco.

Il portiere brasiliano si è mostrato ottimista in vista dei prossimi impegni: "Abbiamo avuto un momento di difficoltà anche se giocavamo bene. Ora stiamo crescendo e stiamo giocando a un livello più alto".

Marcelino avvisa la Juve: Qui per vincere

Il Valencia ha 5 punti nel gruppo H, contro i 9 della Juve e i 7 dello United, e vuole vincere per giocarsi tutto in casa contro Mourinho all’ultima giornata. Marcelino durante la conferenza stampa ha ripetuto più volte un concetto:

Veniamo con l’intenzione di vincere, abbiamo il gioco e l’intensità per fare bene. Un pareggio? No, dobbiamo tentare di vincere. Tra due giorni vorrei essere in una situazione di classifica migliore di questa. Sarà una partita lunga e difficile. Non penseremo alla partita col Real di sabato.

I convocati del Valencia per Torino

Il Valencia del tecnico Marcelino ha reso noti i convocati per la trasferta di domani contro la Juventus.

Portieri: Domenech, Neto, Rivero

Difensori: Vezo, Murillo, G.Paulista, Diakhaby, Gayà, Lato, Piccini

Centrocampisti: Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, Coquelin, Wass, Ferran

Attaccanti: Gameiro, Rodrigo, Santi Mina, Batshuayi.