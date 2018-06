Oscar Washington Tabarez, che per la quarta volta guiderà l’Uruguay ai Mondiali (la prima nel 1990), ha ufficializzato i nomi dei 23 convocati per Russia 2018. Non ci sono grosse sorprese. Nell’elenco spiccano i nomi di Cavani e Suarez e di cinque ’italiani’: Caceres, Torreira, Vecino, Laxalt e Bentancur. Esclusi invece l’altro blucerchiato Ramirez, il talentino Valverde, di proprietà del Real Madrid, e Lodeiro.

L’elenco dei convocati dell’Uruguay per Russia 2018

Portieri: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco de Gama), Martin Campana (Independiente).

Difensori: Diego Godin (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lisbona), José Maria Gimenez (Atletico Madrid), Maxi Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol).

Centrocampisti: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez (Monterrey), Cristian Rodriguez (Penarol), Diego Laxalt (Genoa), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Maxi Gomez (Celta Vigo)

Attaccanti: Cristian Stuani (Girona), Edinson Cavani (Paris Saint Germain), Luis Suarez (Barcellona)

Uruguay nel Gruppo A. La ‘Celeste’ ha avuto un sorteggio molto benevolo. Suarez e compagni sono i favoriti del raggruppamento, certo non mancano le insidie ma l’Uruguay era in seconda fascia e poteva andare decisamente molto peggio. L’Uruguay esordirà il 15 giugno sfidando l’Egitto, che potrebbe non avere in squadra Salah, l’attaccante deve recuperare dall’infortunio patito nella finale di Champions. Poi Tabarez i suoi giocheranno contro l’Arabia Saudita (il 20) e la Russia padrona di casa (il 25). Dovesse qualificarsi per gli ottavi di finale l’Uruguay troverebbe una squadra fortissima, perché le due squadre che passeranno nel Gruppo A incroceranno quelle del Gruppo B che molto probabilmente saranno la Spagna e il Portogallo.