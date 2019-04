A sole due giornate dal termine, il testa a testa in vetta alla Premier League tra Manchester City e Liverpool continua ad appassionare tutti i tifosi inglesi. In attesa della partita della squadra di Pep Guardiola, che sarà impegnata a Burnley domenica pomeriggio, i Reds hanno travolto ad Anfield Road il povero Huddersfield e sono nuovamente tornati davanti ai Citizens con due lunghezze di vantaggio.

L'anticipo della trentaseiesima giornate del campionato inglese, che metteva di fronte i ragazzi di Jurgen Klopp contro l'ultima in classifica, non è stato mai in discussione. Passato in vantaggio già al primo minuto di gioco con Keita, abile a trasformare in rete l'assist di Salah, il Liverpool ha giocato e vinto in scioltezza trovando il raddoppio al 23esimo grazie ad un colpo di testa di Sadio Mané e il terzo gol di Salah poco prima dell'intervallo.

I prossimi impegni di Reds e Citizens

Nella ripresa un altro colpo di testa di Mané e il secondo centro della serata di Salah, hanno chiuso il conto e sancito la vittoria dei Reds. Il tutto a poche ore dalla altre partite della 36esima di Premier League, tra le quali spiccano il derby tra Tottenham e West Ham, la trasferta di Leicester dell'Arsenal e soprattutto il big match tra il Manchester United di Solskjaer e il Chelsea di Maurizio Sarri: in programma domenica alle 17.30.

Per conoscere la squadra che festeggerà il titolo in Inghilterra, bisognerà dunque attendere le prossime due partite. Sabato 4 maggio il Liverpool sarà in trasferta contro il Newcastle, mentre il Manchester City giocherà all'Etihad lunedì 6/5 con il Leicester. Nell'ultimo turno di Premier League, i Reds chiuderanno in casa con il Wolverhampton, mentre i Citizens in trasferta a Brighton. In caso di arrivo a pari punti, vincerà la Premier League chi avrà la miglior differenza reti generale.