Quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? Il Magnifico lascerà o meno Napoli nella prossima sessione di mercato? Al momento l'unica certezza arriva da oltremanica e in particolare da Liverpool. L'allenatore dei Reds Jurgen Klopp nell'ultima conferenza stampa ha chiuso la porta al possibile arrivo dell'attaccante italiano con parole perentorie: "Noi non prenderemo Lorenzo Insigne. È un ottimo giocatore, ma è legato al Napoli da un lungo contratto. Non proveremo nemmeno a prenderlo".

Napoli, Insigne e le ultime notizie di calciomercato

Nelle ultime settimane il nome di Lorenzo Insigne è finito al centro delle notizie di calciomercato del Napoli. Le prestazioni deludenti e il rapporto non idilliaco con una parte della tifoseria hanno alimentato le voci su un possibile futuro lontano dalla città partenopea per il numero 24. Tante le pretendenti, dalle milanesi, alle big della Premier, con gli azzurri che sembrano intenzionati a valutare Insigne su una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Klopp chiude all'arrivo di Insigne al Liverpool

Le notizie di calciomercato sul Liverpool

Tanti i top player accostati sul mercato ad un Liverpool che oltre a lottare per la Premier League si giocherà la semifinale di Champions contro il Barcellona. Klopp a tal proposito è concentrato sul finale di stagione e non pensa alle trattative della prossima estate: "Cercheremo come sempre di migliorare la squadra. Il gruppo è già ben bilanciato e comunque i nostri piani non vanno resi pubblici. Se sarà il più grande mercato di sempre per noi? No, ma sareste sorpresi se dicessi il contrario. Noi siamo sempre con gli occhi aperti, vediamo cosa succede, ma al momento non c’è nulla da dire”.