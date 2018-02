La settimana che porta José Mourinho alla resa dei conti con Antonio Conte, non è iniziata nel migliore dei modi. Il clima è infatti rovente dalle parti dell'Old Trafford, dopo la sconfitta del Manchester United in casa del Newcastle. A confermare lo stato di crisi dei Red Devils, è arrivata nelle ultime ore un'indiscrezione relativa al post gara del St James' Park.

Spogliatoio rovente.

Secondo il tabloid "The Sun", Josè Mourinho avrebbe infatti avuto un'accesa discussione negli spogliatoi con Paul Pogba e Phil Jones. I due giocatori sarebbero stati accusati di poca cattiveria e determinazione dal manager portoghese. L'ira di Mourinho avrebbe così dato vita ad un battibecco particolarmente aspro, che secondo la stampa anglosassone ha finito per causare una vera e propria spaccatura tra i giocatori (soprattutto Pogba) e lo "Special One".

Le voci di addio del francese.

Nonostante le smentite di rito, sono in molti a pensare che la frattura sia ormai insanabile e che Pogba possa davvero lasciare l'Inghilterra a fine stagione. Sul giocatore francese, tornato a Manchester dopo l'esperienza positiva alla Juventus, è infatti finito nel mirino del Real Madrid: pronto ad una maxi offerta di 135 milioni di euro per strapparlo allo United e portarlo in Spagna per farlo giocare nella Liga.

Ince in tackle su Mourinho.

La situazione ha ovviamente accatto l'opinione pubblica e i tifosi. C'è chi si schiera dalla parte di Mourinho e chi dalla parte del nazionale transalpino, come l'ex capitano dello United Paul Ince. Intervistato da "Paddy Powe News", Ince è stato molto duro nei confronti dell'allenatore lusitano: “Se davvero Pogba fosse scontento della propria attuale situazione al Manchester sarei dispiaciuto, ma non sorpreso – ha dichiarato – La colpa sarebbe solo di Mourinho che impiega Pogba in un ruolo troppo difensivo: a Paul piace essere nel vivo del gioco, attaccare, è uno dei giocatori più forti del mondo, è naturale si senta sacrificato in quel ruolo".