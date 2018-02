Il centrocampista francese Paul Pogba potrebbe nuovamente lasciare il Manchester United. Il rendimento dell’ex juventino non è mai stato eccelso in questo abbondante anno e mezzo con i Red Devils. E anche il rapporto con Mourinho sembra cambiato dopo una recente esclusione dall’undici titolare. Secondo il ‘Sun’ il Real Madrid avrebbe intenzione di prenderlo e potrebbe offrire 135 milioni di euro.

Super offerta del Real Madrid per Pogba

Dunque il tabloid sostiene che l’opera di rafforzamento e il grande rinnovamento del Real potrebbe avviarsi con l’acquisto di Pogba. Non è un mistero che il giocatore sia un pallino di Zidane, che lo corteggiò a lungo quando si capì che il suo futuro sarebbe stato lontano dalla Juventus. Pogba è un giocatore fortissimo e magari con Zizou potrebbe ritrovare le motivazioni e potrebbe anche tatticamente ritrovare una posizione giusta, che con Mourinho non ha forse mai trovato. Il Real in estate cercherà di comprare quattro grandi calciatori: un portiere, un centravanti, un centrocampista e un giocatore di fantasia. I soldi non mancano e la rivoluzione forse sta già iniziando.

L’altalenante rendimento di Pogba con il Manchester United

Con il Manchester United giocò quando era un ragazzino nel 2011 per la prima volta, la Juventus lo prese pochi mesi dopo a costo zero e ai Red Devils lo ha venduto per 100 milioni un anno e mezzo fa. Pogba non è riuscito a ripetersi, anche se con lo United ha vinto tre trofei. Le grandi prestazioni e anche i tanti gol realizzati in bianconero non si sono rivisti. Gli infortuni non lo hanno aiutato, ma senza dubbio anche lo scarso feeling con Mourinho, in campo e fuori, non gli ha facilitato la vita. Recentemente Mou lo ha messo fuori e ha fatto giocare al suo posto Scott McTominay, un ragazzino di ventun anni cresciuto nel vivaio.