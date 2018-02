Cosa sta succedendo tra José Mourinho e Paul Pogba? Rumors provenienti dall'Inghilterra parlano dei screzi molto forti tra il manager portoghese e il centrocampista francese che potrebbero portare al clamoroso e nuovo addio a fine stagione: qualche discussione di troppo e tante sostituzioni hanno incrinato il rapporto tra i due e, stando a quanto riportano sia il The Sun che il Daily Mirror, il Real Madrid avrebbe già drizzato le antenne in vista di un possibile clamoroso acquisto dell'ex Juventus la prossima estate.

A proposito del suo presunto rapporto difficile con Pogba, Mou nella conferenza stampa pre-FA Cup ha parlato della situazione e ha smentito ogni tipo di difficoltà nei rapporti con il suo calciatore

È una grande bugia che non siamo d'accordo sulla sua posizione e la sua dinamica con la squadra. La squadra ha bisogno di Pogba al massimo livello.

L'ex centrocampista di Manchester United e Inter e ha rilasciato un'intervista a Paddy Powe News e riportata dal Mirror in cui ha incolpato il tecnico portoghese del cattivo rendimento di Pogba e di una possibile partenza

Se davvero Pogba fosse scontento della propria attuale situazione al Manchester sarei dispiaciuto, ma non sorpreso. La colpa sarebbe solo di Mourinho che impiega Pogba in un ruolo troppo difensivo: a Paul piace essere nel vivo del gioco, attaccare, è uno dei giocatori più forti del mondo, è naturale si senta sacrificato in quel ruolo.