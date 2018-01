L'infortunio accusato prima del match contro l'Everton e le parole preoccupate di José Mourinho, hanno autorizzato molti tifosi a dare già per finito Zlatan Ibrahimovic. All'età di 37 anni, però, il gigante di Malmoe non pare intenzionato ad arrendersi. Anzi, la nuova scommessa di Ibra sarà proprio quella di tornare nuovamente in campo e dimostrare a tutti che quel giorno è ancora lontano. In attesa di capire quale sarà il suo percorso per uscire dall'ennesimo problema al ginocchio destro, l'attaccante svedese ha parlato in un'intervista rilasciata ad un suo vecchio amico e compagno di squadra ai tempi dell'Inter: Olivier Dacourt.

L'ex centrocampista francese, inviato per l'occasione da "Canal+", ha chiesto a Ibrahimovic il motivo dell'astio della stampa svedese nei suoi confronti: "Continuano ad attaccarmi perché non accettano che io sia Zlatan Ibrahimovic. Sono probabilmente il miglior giocatore della storia del calcio svedese".

L'arroganza di Ibra.

"Quello che ho fatto io, non lo ha fatto nessuno – ha continuato Ibrahimovic – Ho vinto undici Swedish Golden Ball, chi mi precede ne ha vinti due. Non è mai successo, quello che ho fatto per il calcio svedese non è mai stato fatto prima". Come al solito molto scuro di sé, l'attaccante del Manchester United ha poi rispedito al mittente l'accusa di essere troppo arrogante: "Non importa se sono troppo arrogante per loro, sono il migliore – ha concluso Ibra – Dici che sono arrogante, ma i francesi sono famosi per la loro arroganza, io sono esattamente come te, dovresti adorarmi!".

Adorato da molti tifosi, e non soltanto in Svezia, Ibrahimovic è ora un grosso problema per José Mourinho. Il tecnico dello United, subito dopo la notizia del suo nuovo infortunio, è parso molto preoccupato delle sue condizioni: "Purtroppo siamo in piena emergenza con gli infortuni di Lukaku e Ibrahimovic – ha dichiarato il portoghese ai media britannici – Zlatan si è fatto male allo stesso ginocchio operato ed è un problema molto grave, anche perché ha 37 anni".