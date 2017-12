Piove sul bagnato in casa United. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno convinto la società di Old Trafford a congelare il rinnovo di José Mourinho, la squadra non è andata oltre lo 0 a 0 casalingo contro il Southampton. A rovinare il veglione di Capodanno del tecnico portoghese, è inoltre arrivato il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic.

E' stato lo stesso club inglese a confermare lo stop dello svedese, che ha saltato l'impegno con i "Saints" e che ora dovrà rimanere fermo per almeno un mese, dopo la precedente rottura del crociato anteriore e posteriore dello scorso 20 aprile. "Ibrahimovic si è fatto nuovamente male allo stesso ginocchio – ha rivelato Mourinho nel post gara – E' un grossissimo problema, proprio perché è lo stesso ginocchio. Lui ha 37 anni e anche se è un leone non è facile, per questo non l’avremo per un mese".

Anche Lukaku in infermeria.

Non è un momento fortunato per lo "Special One" che, oltre all'infortunio dell'ex Paris Saint-Germain, ha dovuto fare a meno dopo neanche 15 minuti di Romelu Lukaku. Il capocannoniere dello United, è stato infatti portato via in barella nel primo tempo della partita per un colpo subito alla testa dopo un duello aereo con il difensore del Southampton Wesley Hoedt. Subito soccorso dai medici, Lukaku è inizialmente apparso in grado di riprendersi, ma dopo pochi minuti è stato portato fuori dal campo addirittura attaccato ad una maschera per l'ossigeno.

Nonostante il grande spavento dei compagni di squadra e di tutti i tifosi dell'Old Trafford, Mourinho ha rassicurato tutti sulle condizioni del suo attaccante: "E' stata solo sfortuna – ha commentato Mourinho – Non è stato un contrasto aggressivo e per fortuna non è successo niente di grave. Non so come stia, ma non mi sono arrivate cattive notizie dai medici. E’ ovviamente un problema per noi e credo che lo perderemo per almeno un paio di gare".