Mentre si sta disputando ad Old Trafford la sfida tra il Manchester United di Mourinho e il Southampton, sul risultato di 0-0 ci sono stati attimi di paura e preoccupazione per Romelu Lukaku, il gigantesco attaccante dei red devils che è uscito in barella dopo un colpo alla testa. L'incidente in campo è accaduto poco dopo l'inizio del match, all'8′ del primo tempo di United-Southampton quando è crollato in campo dopo uno scontro del tutto fortuito con l'ex difensore della Lazio, Hoedt. Immediato l'intervento dei medici e dei paramedici che hanno prestato soccorso al giocatore portato via in barella tra gli applausi dell'Old Trafford.

Lukaku è crollato come un fuscello malgrado il fisico mastodontico che lo contraddistingue in campo, uno dei principali motivi per cui Mourinho l'ha preteso ad ogni costo questa estate. Ma malgrado la sua possente muscolatura, nulla ha potuto quando poco prima del 10′ del primo tempo si è scontrato con il centrale del Southampton, Hoedt, subendo un durissimo colpo alla testa. Subito è arrivato l'intervento dei sanitari dei red devils che hanno assistito l'attaccante belga.

Alcuni minuti di paura, per la concitazione attorno al giocatore sul terreno di gioco di Old Trafford, poi l'arrivo della barella e la corsa in ospedale per ulteriori aggiornamenti clinici. Non ci dovrebbero essere complicazioni particolari: mentre lasciava il campo con iu medici, Lukaku ha ricevuto l'applauso di tutti i tifosi accorsi allo stadio per tifare Manchester.

Non è un ottimo momento per l'attaccante belga che nelle ultime 19 partite ha segnato solamente 4 reti, complicando il cammino in Premier League del Manchester United, oramai tagliato fuori dal discorso scudetto. Il Manchester City, capolista insolitaria, è in fuga da tempo e dopo aver vinto anche il derby per 3-0 ha allontanato lo United da qualsiasi pensiero di rimonta.

Negli ultimi giorni Lukaku era stato anche al centro di qualche critica da parte di Mourinho che aveva polemizzato sulla crescita fisica del giocatore. Un'esplosione della muscolatura che secondo lo Special One avrebbe messo in difficoltà il giocatore nelle prestazioni in campo, limitandone l'esplosività. Lo staff medico dei red devils ha però subito smentito il tecnico confermando l'ottimo momento di forma del belga.