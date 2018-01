Paul Scholes vs José Mourinho. L’ex centrocampista da tempo punzecchia l’allenatore portoghese, che dopo il vittorioso incontro con l’Everton ha risposto in modo rude all’ex leggendario centrocampista dei Red Devils. La questione è seria. Perché da un lato c’è un giocatore che ha vestito in carriera solo la maglia dello United (per diciannove anni), dall’altra c’è l’allenatore che vorrebbe riportare a vincere qualcosa di veramente importante al Manchester. Per i tifosi scegliere da che parte stare è veramente complicato.

Scholes all’attacco di Mou.

L’ex centrocampista, come tanti grandi calciatori inglesi, è diventato un’opinionista tv e si è fatto notare per la tante critiche alla sua ex squadra. Recentemente il quarantatreenne Scholes ha detto che la scorsa estate era stato vicinissimo alla panchina dell’Under 23 del Manchester United, ma all’improvviso è saltato tutto, perché qualcuno non aveva gradito le troppe critiche. L’indiziato numero uno per quel no sembrava Mourinho, che Scholes con il coraggio che lo ha contraddistinto nella sua carriera calcistica ha continuato a criticare il lavoro di Mou. Recentemente l’ex giocatore ha dichiarato: “L’ultima cosa che doveva fare era lamentarsi della forza finanziaria di Guardiola. Pep ha migliorato il City e ha fatto molto bene il suo lavoro”.

Mourinho risponde a Scholes.

Dopo il 2-0 all’Everton, i giornalisti hanno chiesto a Mourinho cosa pensasse delle ultime dichiarazioni di una bandiera come Scholes. Il tecnico non si è tirato indietro e ha detto

Penso che l’unica cosa che Paul Scholes sa fare è criticare. Non commentare, sono cose diverse. Resterà nella storia come un giocatore fenomenale, ma questo non vuol dire che possa essere fenomenale in tutto.

Scholes ha spesso criticato Pogba e ha detto che non è migliorato come ci si aspettava perché Mourinho non lo ha aiutato. E anche qui Mou ha risposto con una frecciata finale: “Paul cerca di fare del suo meglio sempre, a volte gioca benissimo altre meno. Non è colpa sua se ha guadagnato più di Scholes, il mercato oggi è così”.

Infine l’allenatore ha messo sul piatto tutti i suoi titoli e ha detto a Scholes che se solo vincesse il 25% dei suoi trofei sarebbe un tecnico di successo: “Se un giorno diventasse allenatore, gli auguro di avere almeno il 25% del mio successo. Il 25% di 25 titoli è sei, un risultato più che buono”.