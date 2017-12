Quello di Paul Scholes è un nome che scalda sempre i cuori dei tifosi del Manchester United, che hanno amato come pochi questo centrocampista che per quasi vent’anni ha vestito la maglia dei Red Devils. Un’epoca memorabile la sua, ricca di trofei per Sir Alex e per i ragazzi del ’92 (Giggs, Beckham, Butt, Scholes e Gary Neville). Ha lasciato il calcio da qualche anno il quarantatreenne fedelissimo di Ferguson, che sperava di ritornare nella famiglia dello United, ma ciò non è successo. Il motivo. Qualche critica di troppo al Manchester quando faceva l’opinionista.

Le critiche di Scholes.

Al ‘Daily Mail’ Scholes ha svelato che la scorsa estate è stato a un passo dalla panchina della squadra Under 23 del Manchester United, ma la trattativa poi è saltata. Secondo l’ex giocatore le critiche rivolte al club nella scorsa stagione gli sono costate il posto. Scholes, come tanti grandi del recente passato, ricopre, in patria, il ruolo di opinionista televisivo

La scorsa estate c’è stata la possibilità che io tornassi al Manchester United da allenatore dell’Under 23. Il club, però, non si è mostrato particolarmente convinto o interessato a un mio ritorno probabilmente perché da commentatore e opinionista tv sono stato un po’ critico in merito ad alcune prestazioni della prima squadra nella passata stagione. Francamente io ho solo espresso i miei punti di vista, ed è stato difficile difendere il Manchester.

Leggenda del Manchester United.

Diciannove stagioni con il Manchester United per ‘Silent Hero’ Paul Scholes, che ha giocato da professionista, a livello di club, solo con la maglia dei Red Devils. 719 partite e 156 gol, un numero impressionante per un centrocampista. La sua bacheca è stracolma con 28 trofei complessivi. Le vittorie in Premier League sono state addirittura undici, la prima nel 1993, l’ultima nel 2013. Due le Champions League.