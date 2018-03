La Serie B, con un soprannome piuttosto eloquente come quello di serie cadetta, che rimanda agli allievi ufficiali che si sottopongono all’addestramento militare, è sempre stata la culla, l’habitat, l’ecosistema ideale per i giovani talenti del nostro Paese. E lo è, per seguire una tradizione, quella della Seconda Divisione, che va avanti dal 1921, anche quest’anno con diversi prospetti, chi in prestito chi ‘canterano', capaci di crescere in maniera esponenziale e segnalarsi all’attenzione di tutti: pubblico, tifosi e, soprattutto, addetti ai lavori.

E così, in questo contesto, alla vigilia dell’ennesima giornata di campionato, ecco quali sono, in un ideale undici, i calciatori più promettenti e costosi di questa edizione targata 2017/18.

Posavec al top, le papere del 2016/17 dimenticate (o quasi)

Stando alle precise ed attente rilevazioni del portale Transfermarkt.it, al top fra i pali dei portieri di Serie B con 21 anni o meno nessuno, per qualità media e valore di mercato, batte Posavec. E sì perché l’estremo difensore del Palermo dopo una prima stagione in Serie A fra alcuni alti e tantissimi bassi, sembra aver metabolizzato lo scotto del cambio di paese, realtà e contesto sportivo col numero #1 rosanero protagonista di una buona, buonissima annata. Un’annata però, anche qui, altalenante non priva dunque di qualche errore di troppo con match da autentica saracinesca e partite davvero rivedibili.

in foto: l’undici della B con maggior valore di mercato secondo Transfermarkt.it

Eppure, il ragazzo, dalle grandi potenzialità, non conosce rivali in Cadetteria con una quotazione attuale di 1,7 milioni di euro che, dovesse risolvere antiche incertezze, potrebbero lievitare, e pure in fretta.

in foto: la quotazione di mercato del terzino destro del Novara Dickmann

Difesa solida, tutti titolare nelle rispettive squadre

Davanti al croato, poi, troviamo una retroguardia, a quattro, davvero molto ma molto interessante. E sì perché terzino sinistro a parte, tutti i componenti del pacchetto arretrato dei migliori Under 21 della B si stanno ben disimpegnando in questo campionato con una titolarità quasi indiscussa ed indiscutibile nelle rispettive squadre ed una marea di esperienza, che può tornare utile, in fase di accumulazione.

in foto: il giovane Varnier del Cittadella

Nello specifico ci riferiamo, da sinistra verso destra, alla mosca bianca, in termini di impiego, del Pescara Elizalde, il cui valore, a 18 anni, è già di 500mila euro ma soprattutto al prodotto locale Varnier del Cittadella, 2 gol e 2 assist in 22 presenze stagionali, a quota 2,2 milioni di euro, a Luperto dell’Empoli, in prestito dal Napoli, a quota 1 milione e, per chiudere, sull’out destro, a Lorenzo Dickmann del Novara valutato 2,2 milioni di euro e cercato da tante, tantissime compagini di Serie A. Insomma, una difesa di assoluto livello, con grandi potenzialità i cui calciatori potrebbero, presto, finire nella nostra massima serie.

Centrocampo a due: Colombatto-Tello

Nella terra di mezzo comunemente chiamata centrocampo, ecco spuntare altri due talenti, provenienti da compagini di Serie A che già avevano intravisto le loro immense potenzialità, come Tello e Colombatto. Due elementi dal sicuro avvenire, sudamericani, 21enni e con una grande voglia di affermarsi e far valere tutte le loro qualità tecniche che, pensandoci bene, si completano alla perfezione. Se il primo, il colombiano scuola Juve, somiglia al più noto e affermato Vidal del Bayern Monaco, infatti, il secondo, l’argentino di Cordoba a titolo temporaneo al Perugia via Cagliari, sembra un mix (con qualche iperoble) fra Redondo e Cambiasso con grandi doti di impostazione ed un mancino, da regista puro, niente male. Una combinazione di caratteri sanguigni, di talenti emergenti ma anche di prodotti interessanti con Tello valutato 1,5 milioni e Colombatto 1,3.

Attacco stellare: forza e talento

Fantasia, estro, forza fisica, dinamismo e qualità, poi, completano l’undici dei migliori talenti di B con quattro calciatori, nel 4-2-3-1 globale, davvero molto forti. E sì perché al netto delle singole storie individuali, con alcuni che stanno vivendo dei momenti no ed altri in piena ascesa, il pacchetto avanzato della Cadetteria non sembra niente male, anzi.

E infatti davanti, a sostegno dello sfortunato bomber Favilli recentemente infortunatosi ai legamenti del ginocchio destro, valutato 3 milioni di euro ed in grado di siglare 5 reti in 12 gare di campionato, troviamo il baby-prodigio scuola Juve Clemenza, a quota 900mila euro e con un bagaglio d’esperienza con l’Ascoli di 20 presenze con 2 gol e 6 assist, l’esterno destro della Pro Vercelli, in prestito dal Napoli, Alfredo Bifulco (3 reti in 19 gare) a quota 600mila euro e, per chiudere, l’ecuadoriano Cabezas dell’Avellino, stella dell’Atalanta, valutata a 20 anni ben 1,5 milioni di euro.