Il casting per un rinforzo a centrocampo è iniziato da tempo, da quando il Psg ha capito che Rabiot (messo fuori squadra) non avrebbe rinnovato il contratto e con Lassana Diarra sarebbe stato difficile trovare un accordo. Il tecnico, Tuchel, ha chiesto alla società uno sforzo per un rinforzo a centrocampo: il nome più caldo è quello di Allan del Napoli (per il quale i francesi metterebbero sul piatto anche 90 milioni) ma è difficile che gli azzurri lascino partire adesso il mediano brasiliano; nelle ultime ore è venuta alla luce anche la candidatura di Pellegrini della Roma.

C'è una terza via? Sì, secondo i media francesi le attenzioni del Paris Saint-Germain si sarebbero spostate su un altro calciatore che milita in Serie A. E' Radja Nainggolan, il belga che non sembra affatto intenzionato a lasciare l'Inter nonostante le voci di un possibile addio in caso di ottima offerta economica. "Inizia una seconda fase", ha scritto il giocatore sul proprio profilo Instagram a corredo della foto che lo vede all'opera nel corso degli allenamenti alla Pinetina.

A.A.A. centrocampista cercansi. E' l'annuncio sul quale Thomas Tuchel insiste da tempo. Chiede un rinforzo di qualità da prendere nella sessione invernale sì da affrontare la seconda parte della stagione al top. "Ci manca Adrien, ci manca Lassana e questo mi toglie un po' di serenità", ha ammesso il tecnico. In Coppa di Francia ha provato a centrocampo la soluzione Dani Alves: l'esito è stato positivo ma sarà la stessa cosa al cospetto di avversari più quotati? E' questo dubbio che spinge l'ex allenatore del Borussia Dortmund a chiedere un altro centrocampista.