I ragazzi del 1993 sono i grandi protagonisti del mercato degli attaccanti. Lukaku, Icardi e Dybala condividono l’anno di nascita e da tempo sono oggetto di trattative. Entro pochi giorni si potrebbero definire tre affari che potrebbero portare Icardi in bianconero e Lukaku e forse pure Dybala all’Inter. L’argentino della Juve avrebbe chiamato l’amico Maurito e gli avrebbe chiesto informazioni sulla città di Milano.

La telefonata di Dybala a Icardi

Secondo quanto scritto da ‘la Repubblica’ l’argentino della Juventus avrebbe chiamato il connazionale e gli avrebbe chiesto informazioni su Milano. Una telefonata che riaccende l’idea di un clamoroso scambio di mercato tra due delle grandi del nostro campionato.

Dybala, Icardi e lo scambio di mercato

Uno scambio diretto, vero e proprio, difficilmente ci sarà, ma potrebbero scambiarsi le maglie la ‘Joya’ e Maurito. Non è un mistero che Conte e Marotta prenderebbero volentieri Dybala, valutato 90 milioni di euro. Mentre la Juventus da tempo è sulle tracce di Mauro Icardi, fuori dal progetto Inter e che soprattutto pare molto gradito anche da Cristiano Ronaldo, che vuole un partner di peso in attacco.

Dybala alternativa a Neymar per il Paris Saint Germain

Tempo fa la Juventus ha fatto capire che non avrebbe voluto cedere all’Inter Dybala, non volendo rinforzare una delle rivali storiche e che da quest’anno torna a lottare per il titolo. L’argentino comunque sembra allontanarsi sempre più da Torino e potrebbe sostituire Neymar al Paris Saint Germain, se il brasiliano tornerà al Barcellona.

in foto: Romelu Lukaku obiettivo dell’Inter.

Lukaku nel mirino dell’Inter

E sullo sfondo resta sempre Romelu Lukaku. La trattativa tra Juventus e Manchester United è sfumata per la volontà dell’argentino che ha deciso di non trasferirsi in Inghilterra. Il nome del bomber belga è ritornato così caldo per l’Inter, Lukaku ha rotto con i Red Devils e in questi giorni si sta allenando con l’Anderlecht. I nerazzurri hanno offerto 80 milioni di euro.