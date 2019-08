Danilo è stato il quinto acquisto della Juventus, che in questa sessione di mercato ha ripreso Buffon e comprato Ramsey, Demiral, Rabiot e de Ligt. Ma la campagna acquisti dei campioni d'Italia non è finita. A Sarri verrà dato anche un nuovo centravanti. La pista Lukaku sembra sfumare e risalgono le quotazioni di Mauro Icardi, che da tempo vive da separato in casa con l'Inter.

Sfumato l'affare di mercato tra Lukaku e Dybala

Le chance di concludere positivamente lo scambio tra Lukaku e Dybala con il Manchester United sembrano ridottissime. Il belga alla Juve andrebbe di corsa, l'argentino invece non ha mostrato entusiasmo per i Red Devils. E il club inglese sembra abbia ripreso a trattare il bomber con il belga con l'Inter, che sin dall'inizio del mercato ha messo nel mirino il centravanti del 1993, anno di nascita pure di Icardi e Dybala.

Cristiano Ronaldo vota per Mauro Icardi

Un centravanti di peso la Juve lo avrà e secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport' le trattative per Icardi sono pronte a ripartire, con la benedizione di Cristiano Ronaldo che avrebbe dato il suo voto a Maurito. L'ex capitano dell'Inter ha le caratteristiche ideali per favorire il gioco del portoghese, che ai tempi del Real è stato abituato a giocare con Benzema e in questa stagione potrebbe avere come partner Icardi.

in foto: CR7 vuole Icardi.

La trattativa per Mauro Icardi

Il giocatore non fa parte del progetto di Conte ed è sul mercato, spesso si è detto che il bomber accetterebbe solo la proposta della Juventus nonostante pare abbia parlato con Napoli e Roma. L'Inter vuole cederlo, deve farlo considerato tutto quello che è stato fatto e detto, ma non vuole svenderlo. La Juventus potrebbe offrire 50 milioni, Marotta ne vuole almeno 60. Icardi potrebbe firmare un contratto di quattro anni da 7,5 milioni netti a stagione.