Perché Juventus-Inter si gioca di venerdì? Dove vederla in tv? Quali sono le quote e i pronostici? Chi andrà in campo nell'anticipo della quindicesima giornata di campionato? Il conto alla rovescia per il 171° derby d'Italia dell'Allianz Stadium di Torino scadrà alle 20.30 con il fischio d'inizio del match indicato a settembre scorso dalla Lega di Serie A nel calendario degli anticipi e dei posticipi tarati (anche) sulla nuova distribuzione televisiva delle partite.

Dove vedere in tv Juventus-Inter?

La trasmissione in chiaro di Juventus-Inter sarà riservata solo agli abbonati di Sky Sport che lo trasmetterà in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite). Per chi volesse seguire il match in diretta streaming potrà farlo collegandosi alla piattaforma Sky Go con pc, tablet oppure smartphone.

Pronostici e quote sul 171° derby d'Italia

Tredici vittorie e un pareggio (con il Genoa a Torino), è il trend di rendimento della Juventus che in campionato viaggia a una velocità pazzesca: 40 punti, mai nessuno – da quando sono i vigore i 3 punti a vittoria – è riuscito a tenere una media del genere. E' a che questa la ragione che spinge i favori del pronostico dalla parte dei bianconeri, basta dare un'occhiata alle quote delle agenzie di scommesse: la vittoria della ‘vecchia signora' è data a 1.57 mentre il pareggio è quotato a 3.80, il successo dei nerazzurri è invece bancato a 7.00.

Quanto al risultato esatto , la quota varia a seconda del numero di reti realizzati dall'Inter: il risultato di 1-0 in favore della Juventus (considerato abbastanza probabile) è quotato a 7.25, mentre la vittoria dei padroni di casa per 2-0 oppure 2-1 viene pagata a 8.25. Il 4-3, esito scoppiettante e difficilmente immaginabile considerata la solidità dei bianconeri, ha una quota di 81 volte la posta. Cosa prevedono le agenzie di scommesse in caso di successo dell'Inter? Lo 0-1 vale 15 volte la posta, lo 0-2 viene dato a 29 mentre il risultato di 1-2 ha una quota di 17.00. L'azzardo aumenta ipotizzando un colpo grosso della formazione di Spalletti con un risultato più rotondo.

Chi sarà il primo marcatore dell'incontro? Le quote delle agenzie di scommesse sembrano già tarate sul tridente che Allegri schiererà contro l'Inter. Paulo Dybala e Mario Mandzukic hanno identica valutazione (4.25 volte la posta), leggermente più bassa la quota relativa a CR7 (3.25) a testimonianza di come vengono considerate alte le possibilità che sia il portoghese a sbloccare il match. E Mauro Icardi? I 'bookie' danno a 8.50 la quota di primo marcatore a Torino. E se fosse Miralem Pjanic a colpire per primo? Un gol del bosniaco è dato a 9.00.

Juventus-Inter, le ultime notizie sulle formazioni

Come arriva laJuventus. Alex Sandro non ce la fa ma Emre Can sarà tra i convocati. Al posto del difensore brasiliano Allegri può schierare De Sciglio con Joao Cancelo (ex di turno) sull'altra corsia, Bonucci e Chiellini centrali. A centrocampo Bentancur e Matuidi accanto a Pjanic. In avanti tridente con Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Come arriva l'Inter. Con la Champions che incombe (la sfida col Psv è decisiva) Spalletti sarà costretto a calibrare le scelte. Keita favorito su Perisic, Nainggolan si è allenato a parte e ha più chance di esserci in Coppa dall'inizio che non contro la Juventus. Sulla destra Vrasljko è in ballottaggio con D’Ambrosio mentre poco più avanti c’è Politano in vantaggio su Candreva. A De Vrij e a Skriniar il compito di alzare il muro per resistere alla potenza di fuoco dei bianconeri

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

Chi è l'arbitro di Juventus-Inter? Si tratta di Massimiliano Irrati, designato da Rizzoli per il big match della 15sima giornata. Assistenti di linea Meli e Passeri. Quarto uomo sarà Doveri mentre designati al Var ci saranno Guida e Carbone (Avar).