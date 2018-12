Chi è l'arbitro di Juventus-Inter? La designazione tanto attesa è caduta su Massimiliano Irrati di Pistoia, che nell'agosto scorso è stato insignito tra i migliori della stagione. Sarà lui a fischiare nel match di venerdì sera (ore 20.30) all'Allianz Stadium coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Passeri. Quarto uomo sarà Doveri mentre designati al Var ci saranno Guida e Carbone (Avar). Quest’anno Irrati ha già diretto Juventus-Lazio e Lazio-Inter.

Perché il designatore, Rizzoli, ha scelto proprio Irrati? La decisione era una delle più discusse in questi giorni e ha alimentato il dibattito intorno alla figura di altri arbitri considerati ‘poco adatti' a giudicare da quanto accaduto in passato e di recente (anche in occasione di partite dei bianconeri). Rocchi, Orsato e Mazzoleni i primi nomi della lista che, per diverse ragioni, avevano poche possibilità di essere chiamati in causa per il derby d'Italia. Il primo è finito nell'occhio del ciclone per il fallo da rigore non rilevato su Zaniolo (con il complice silenzio del Var). Il secondo è tornato a dirigere una partita dei bianconeri dopo 8 mesi dal cartellino rosso mancato a Pjanic proprio durante Inter-Juve. Il terzo invece venne contestato per l'indulgenza nei confronti Benatia in Milan-Juventus (anche in questo caso mancata espulsione).

Irrati ha vinto il ‘ballottaggio' con Massa. L’arbitro di Imperia sembrava tra i favoriti per la sfida di Torino anche perché non c'erano ‘ombre' né sospetti derivati da episodi clamorosi. Invece è stato mandato a Roma per la gara tra Lazio e Sampdoria

Le altre designazioni arbitrali. Napoli-Frosinone (sabato, ore 15) è stata invece affidata a Manganiello, mentre Milan-Torino (domenica, ore 20.30) è stata assegnata a Orsato. Cagliari-Roma (sabato, ore 18) sarà arbitrata da Mazzoleni, per Lazio-Sampdoria (sabato, ore 20.30, quarto anticipo della giornata) è stato scelto Massa. Banti sarà al Var in Parma-Chievo, dove fischierà La Penna. Valeri scelto per Empoli-Bologna, Pasqua per Genoa-Spal, Chiffi per Sassuolo-Fiorentina e Calvarese per Udinese-Atalanta.