Adesso non ci sono più dubbi. Steven Gerrard è il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers. Con un sorriso smagliante e un entusiasmo travolgente, l'ex centrocampista del Liverpool si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi nel giorno della formalizzazione del suo contratto da parte del club scozzese. Non vede l'ora di iniziare l'ex bandiera dei Reds, pronto per quella che sarà la sua prima vera esperienza sulla panchina dopo il "tirocinio" alla guida dell'under 18 del team di Anfield Road.

Steven Gerrard nuovo allenatore dei Glasgow Rangers

La società scozzese ha dunque ufficializzato sui propri canali ufficiali l'arrivo in panchina di Steven Gerrard. Quest'ultimo ha firmato un contratto fino al 2022 dimostrandosi pronto per la prima vera esperienza professionale da allenatore dopo quella alle Giovanili del suo Liverpool. L'ex bandiera dei Reds pochi mesi fa aveva rifiutato una proposta del Milton Keynes Dons, una squadra di terza serie inglese, aspettando la chiamata giusta. E questa dunque è arrivata, con Gerrard che ha esternato così tutta la sua soddisfazione: "Sono onorato di diventare l'allenatore dei Rangers. Ho un enorme rispetto per questo club, per la sua storia e per la sua tradizione. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio e accrescere i già tanti successi raggiunti qui".

Gerrard pronto a sfidare il suo ex allenatore Rodgers

Al suo fianco la grande gloria del calcio britannico potrà contare nelle vesti di vice su un suo vecchio compagno di squadra, ovvero Gary McAllister. Lo scozzese, con il quale Gerrard ha condiviso l'esperienza da calciatore al Liverpool, lo aiuterà a calarsi nel migliore dei modi nella realtà del calcio scozzese. Curioso come l'ex campionissimo dei Reds troverà sulla sua strada, un altro ex Liverpool ovvero Brendan Rodgers. Quest'ultimo suo ex allenatore ad Anfield Road ora siede sulla panchina degli acerrimi rivali del Celtic, laureatisi campioni di Scozia per la settima volta consecutiva.

La carriera di Gerrard e la nuova vita da allenatore

Dopo 17 lunghissime stagioni con il Liverpool, dunque inizia una nuova vita per Steve Gerrard che sicuramente farà il tifo per i Reds nella prossima finale di Champions League. La sua speranza è quella di migliorare in panchina il suo palmares che gli ha visto vincere da calciatore 11 trofei, inclusi una Champions, una Coppa Uefa, due Supercoppe Europee e due FA Cup. I Rangers credono ciecamente in lui, nella speranza che possa trasferire il suo piglio anche ai calciatori biancoblu