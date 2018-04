Steven Gerrard sta per iniziare una nuova avventura. L’ex grande capitano del Liverpool tra pochi giorni diventerà il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers, una delle due grandi di Scozia che dopo aver tribolato negli ultimi anni è ritornata ai vertici del campionato ed è attualmente in lotta per un posto nelle coppe europee. I media inglesi sono sicuri che entro l’inizio della prossima settimana arriverà già l’ufficialità.

L’ex capitano dei Reds avrà come vice un suo vecchio compagno di squadra Gary McAllister, grande centrocampista scozzese che quindi lo aiuterà magari a comprendere meglio la realtà scozzese. Steve G, che mesi fa aveva rifiutato la proposta del Milton Keynes Dons, una squadra di terza serie inglese, e che da un anno e mezzo guida la squadra Under 18 del Liverpool cercherà di lottare per il titolo contro il suo vecchio allenatore Brendan Rodgers, che con il Celtic ha conquistato l’ennesimo titolo, il settimo consecutivo, proprio dopo aver sconfitto per 5-0 i Rangers.

Gerrard, classe 1980, è stato precoce come calciatore, già a diciotto anni vestì per la prima volta la maglia del Liverpool in prima squadra. Con i Reds ha giocato per diciassette stagioni, annate memorabili, anche se la Premier League il fortissimo centrocampista non è mai riuscito a vincerla. Gli sfuggì nel 2014, proprio quando c’era Rodgers in panchina, il Liverpool era al comando e in un match con il Chelsea svanì tutto. Proprio Gerrard commise l’errore che regalò il vantaggio ai Blues di Mourinho, che portarono a casa il match e regalarono il titolo al City. Ma Gerrard si è tolto tante soddisfazioni con il Liverpool, su tutte la Champions League conquistata nel 2005, in quell’incredibile finale con il Milan. Complessivamente ha vinto 10 trofei, inclusi una Coppa Uefa, due Supercoppe Europee e due FA Cup. Adesso Gerrard cercherà di ripetere anche solo parzialmente la sua carriera ricca di successi da tecnico.