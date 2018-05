Non è riuscita alla Roma l'impresa in stile Barcellona contro il Liverpool. All'Olimpico i giallorossi si sono imposti 4-2 con i Reds che, in virtù del 5-2 di Anfield, hanno conquistato la qualificazione alla finale della Champions League 2017-2018. A Kiev il 26 maggio la squadra di Klopp se la vedrà contro il Real Madrid, alla sua terza finale consecutiva. Un'opportunità unica per la formazione inglese che potrà impreziosire il suo prestigioso palmares e riportare in patria un trofeo che manca dal 2011-2012 quando il Chelsea s'impose sul Bayern Monaco.

Il Liverpool torna in finale di Champions, 11 anni la sconfitta contro il Milan ad Atene

L'ultima volta che il Liverpool ha disputato una finale di Champions risale alla stagione 2006-2007, quando ad Atene i Reds furono sconfitti per 2-1 dal Milan. La squadra inglese all'epoca allenata da Rafa Benites fu sconfitta da quella di Ancelotti trascinata al successo da una doppietta di Filippo Inzaghi. Una vera e propria rivincita della clamorosa partita di due anni prima in cui invece furono i Reds a vincere con un'incredibile rimonta passata alla storia. A Istanbul i rossoneri avanti di 3 reti furono raggiunti sul 3-3 e si arresero poi ai calci di rigore. E' quello anche l'ultimo trionfo nella massima competizione continentale del Liverpool

Liverpool, una vittoria in finale di Champions per staccare Barcellona e Bayern

Il Liverpool è la squadra inglese che ha vinto più Champions League, ben 5. A tal proposito nell'albo d'oro del trofeo i Reds sono al terzo posto alle spalle del Bayern con 12 titoli vinti, e del Milan con 7 a pari punti con Bayern Monaco e Barcellona. Con una vittoria, oltre ad evitare un ulteriore "allungo" delle merengues, la squadra di Klopp si porterebbe a 6 a meno uno dai rossoneri.

Il precedente contro il Real Madrid e le altre finali

La prima vittoria in Champions per il Liverpool è arrivata proprio allo Stadio Olimpico di Roma nel 1977 contro il Borussia Moenchengladbach. Nella stagione successiva poi a Londra il bis contro il Bruges. Nel 1981 ecco il precedente contro il Real Madrid con la vittoria a Parigi per 1-0. 3 anni dopo ancora all’Olimpico il trionfo ai rigori contro la Roma, e infine quello contro il Milan ad Istambul. 2 le sconfitte: oltre a quella di Atene, quella ancor più dolorosa dell’Heysel nel 1984-1985, contro la Juventus in una giornata purtroppo nera per lo sport.