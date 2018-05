A distanza di pochi giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, che ha visto l'ennesimo trionfo dei blancos, la Uefa sta già lavorando per organizzare i prossimi appuntamenti per la più importante manifestazione calcistica europea per club. L'evento di pochi giorni fa, disputata allo stadio Olimpijs'kyj di Kiev, ha messo in evidenza un problema logistico di non poco conto per i tifosi: oltre alle difficoltà per raggiungere la città con cancellazioni dei voli, molti hanno dovuto fare i conti con i prezzi aumentati di 4 o 5 volte i prezzi rispetto alla tariffa tradizionale da parte degli alberghi.

Per questo motivo, e non solo, il massimo organismo calcistico a livello europeo starebbe valutando una soluzione alternativa, ovvero giocare le finali in una location inedite: il presidente Aleksander Ceferin vorrebbe evitare che possano ripetersi altri disagi e, dopo le assegnazioni delle finali del 2019 e del 2020 a Madrid e a Istanbul, vorrebbe modificare questa procedura.

Ceferin e la scelta della città

Il presidente dell'Uefa, in un'intervista a lajugadafinanciera.com, ha parlato di quello che è accaduto a Kiev sulle cifre per i pernottamenti e che oltre a presentare un dossier in cui vengono indicati maggiori dettagli sulle città candidate debbano essere specificate alcune cose:

È certamente una bellissima città. Ma non è possibile non riuscire a prenotare una stanza al di sotto dei 100 euro. D’ora in poi proporrò che questa sia un elemento decisivo nella decisione. Luoghi del genere non saranno più scelti.

L'indiscrezione su New York

Secondo una recente indiscrezione del New York Times, l’Uefa starebbe valutando la possibilità di giocare almeno saltuariamente la finale al di fuori del nostro Continente e le possibilità, al momento, sono tre: New York, Miami e Doha. Oltre ala finale della "Coppa dalle grandi orecchie" anche la Supercoppa Europea potrebbe giocarsi in un altro continente a partire dal 2020. La visibilità dei club europei crescerebbe ancora di più ma non sarebbe molto più complesso raggiungere queste mete per i tifosi?