La rete realizzata da Leo Messi contro il Liverpool, nella semifinale di andata di Champions League del scorso maggio contro il Liverpool, è stata premiata dall'Uefa come il ‘Gol della stagione' 2018/2019. Come specificato del sito ufficiale del massimo organismo europeo del calcio, "nel sondaggio fra i lettori, Messi ha preceduto Cristiano Ronaldo, autore di un fantastico gol al volo nella gara della fase a gironi tra Juventus e Manchester United".

La rete premiata dai lettori, è la straordinaria punizione con la quale l'argentino superò la barriera inglese, beffando Alisson all'incrocio dei pali per il 3-0 dei catalani: una prodezza che si rivelò inutile ai fini della qualificazione per la finale, dopo l'incredibile rimonta dei Reds nella gara di ritorno ad Anfield Road.

Chi ha vinto nelle precedenti edizioni

Sul podio del ‘Gol della stagione Uefa 2018/2019' insieme alla Pulce e al cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, è infine salito anche l'attaccante del Porto Danilo: terzo grazie al gol del 25 marzo scorso, realizzato nel match terminato 1-1 tra Portogallo-Serbia e valevole per le qualificazione europee.

Attualmente fermo per infortunio, una lesione di primo grado al soleo della gamba destra (che non lo farà scendere in campo contro il Napoli nell'imminente amichevole americana), Leo Messi ha così conquistato il suo terzo successo personale in questa speciale ‘competizione'. Nelle precedenti edizioni, l'argentino del Barcellona vinse infatti nel 2015 e 2016, prima di cedere lo ‘scettro' a Mario Mandzukic e all'eterno rivale Cristiano Ronaldo: premiato nello scorso anno per l'indimenticabile gol in rovesciata, segnato in Champions League e allo Stadium proprio contro la Juventus.