Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ancora loro. Dopo aver lottato per anni per la conquista della Liga e della Champions League, i due campioni di Juventus e Barcellona si ritroveranno di fronte anche per vincere il "Gol della Stagione": il riconoscimento che ogni anno l'Uefa assegna alla rete più bella, segnata nelle partite europee per club o in quelle con la nazionale. Tra i gol candidati per la stagione 2018/19, ci sono infatti anche quello del portoghese realizzato nella partita contro il Manchester United, e quello della ‘Pulce' messo a segno nel match con il Liverpool.

Le precedenti edizioni del "Gol della Stagione"

Le prodezze candidate alla vittoria finale, sono state infatti scelte dagli osservatori tecnici dell'Uefa (tra cui ex allenatori e giocatori) mentre gli ultimi dieci in lizza per il premio finale, sono stati decisi dal gruppo di esperti di Nyon. Fino al 9 agosto prossimo i tifosi potranno dunque rivedere i gol in nomination attraverso il canale YouTube dell'Uefa, e votare il migliore attraverso il sito ufficiale dell'organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo proprio come hanno fatto negli anni precedenti. Nelle prime due edizioni del "Gol della Stagione", Leo Messi ha vinto nel 2015 e 2016, Mandzukic nel 2017 e Cristiano Ronaldo nel 2018.

Gli altri gol in nomination

Oltre a CR7 e a Messi, nella magnifica decina ci sono anche quello di Danilo (realizzato in Portogallo-Serbia 1-1, qualificazioni Europee, 25/03/19), David Faupala (Apollon-Lazio 2-0, Europa League), Enzo Millot (Francia-Repubblica Ceca 6-1, Euro U17), Nani (Qarabag-Sporting 1-6, Europa League), Pedro (Chelsea-Slavia Praga 4-3, Europa League), Ivan Rakitic (Tottenham-Barcellona 2-4, Champions), Ismaila Sarr (Rennes-Jablonec 2-1, Europa League) e quello della calciatrice Katerina Svitkova, messo a segno nel match Slavia Praga-Bayern 1-1 dei quarti di Champions League donne.