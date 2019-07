Non esistono partite amichevoli per Cristiano Ronaldo, che vuole vincere sempre e soprattutto vuole fare sempre gol. Il suo bilancio fin qui è ottimo. Perché nelle prime due gare del precampionato della Juventus ha realizzato due reti, una al Tottenham e una all’Inter, avversari di grande livello.

CR7, la Juve ha meritato di battere l’Inter

La punizione con cui ha superato il portiere nerazzurro Padelli è stata fondamentale e ha permesso alla Juventus di trovare il pareggio. Dopo la partita CR7, parlando con Sportitalia, ha detto che la Juventus ha meritato il successo, anche se per battere la squadra di Conte ha avuto bisogno dei calci di rigore:

É sempre molto bello giocare contro l'Inter, è una delle nostre rivali più accreditate. L’Inter è una grande squadra con un grandissimo allenatore, per noi è un piacere giocare queste partite con un così alto tasso di agonismo. Siamo contenti di aver vinto e pensiamo di averlo meritato, è un piacere essere qui, i tifosi sono stati fantastici, hanno supportato alla grande sia me che la Juventus.

Il pre-campionato di Cristiano Ronaldo

Il gioco di Sarri favorisce gli attaccanti, lo sanno bene i calciatori del Napoli e del Chelsea. Domenica scorsa contro gli Spurs hanno segnato Higuain e Cristiano Ronaldo. Il portoghese oggi si è ripetuto, questa volta ha fatto gol su punizione, un tabù con i bianconeri lo scorso anno. Ronaldo sembra sempre più leader di questa Juventus, ha trascinato i compagni, ha voluto giocare tutta la partita, si è presentato dal dischetto, curiosamente per secondo, in genere i rigoristi più bravi calciano per primi o per ultimi. Tra due giorni la Juventus giocherà contro il K-Team League e c’è da scommettere che il portoghese sarà ancora uno dei grandi protagonisti, e naturalmente cercherà di fare gol, come sempre.