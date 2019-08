Si chiama Stéphanie Frappart, è un arbitro donna e i tifosi hanno imparato a conoscerla grazie alla recente finale di Coppa del Mondo vinta dalla nazionale statunitense, e alla semifinale di EURO 2017 femminile tra Olanda e Inghilterra. Dopo la soddisfazione di Lione, per la trentacinquenne francese ci sarà ora una nuova gioia professionale a dir poco storica. Per la prossima finale di Supercoppa Europea, che metterà di fronte le squadre di Lampard e Klopp, l'Uefa ha infatti deciso di designare lei come direttore di gara.

Come spiegato in una nota stampa che l'Uefa ha pubblicato sul suo sito, "in Francia Stéphanie Frappart è entrata nella storia diventando la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 1, quella tra SC Amiens e RC Strasbourg ad aprile. A giugno è stato annunciato che la direttrice di gara (originaria di Val-d'Oise) sarebbe stata inserita a titolo permanente tra i colleghi di Ligue 1 per la stagione 2019/20".

Le parole di Roberto Rosetti

Il prossimo 14 agosto, quando Liverpool e Chelsea scenderanno in campo al Vodafone Park di Istanbul per la finale di Supercoppa Europa, ci sarà dunque Stéphanie Frappart a schierarsi tra i due capitani. Insieme a lei un team composto prevalentemente da donne. Sarà infatti affiancata dalle assistenti Manuela Nicolosi (Francia) e Michelle O'Neal (Repubblica d’Irlanda) che, come lei, hanno arbitrato la finale dei mondiali femminili del 7 luglio. Il quarto arbitro sarà invece un uomo: l'esperto fischietto turco Cuneyt Cakir.

"Stéphanie ha dimostrato per anni che è una delle donne più brave ad arbitrare, non solo in Europa ma in tutto il mondo – ha dichiarato il presidente della Commissione Arbitri dell'Uefa, Roberto Rosetti – Ha le capacità per arbitrare ai più alti livelli, come ha dimostrato quest’anno in finale di Coppa del Mondo. Spero che la partita a Istanbul le permetta di maturare ancora più esperienza in questa fase così importante della carriera".