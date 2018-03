Dopo aver mancato la qualificazione al prossimo Mondiale, anche l'Ucraina di Andriy Shevchenko è scesa in campo per un paio di amichevoli utili per testare la condizione fisica dei giocatori. Reduce dal pareggio con l'Arabia Saudita r dalla vittoria con il Giappone, nel match che si è disputato a Liegi, in Belgio, l'indimenticato attaccante del Milan e attuale commissario tecnico della selezione ucraina, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport dove ha rivelato il su ambizioso sogno.

"Devo portare avanti questo progetto, ma mi piacerebbe in futuro allenare un club perché avere i giocatori a disposizione è molto meglio e riesci a fare di più – ha raccontato Sheva, nella puntata a lui dedicata de "I signori del calcio" – Bisogna andare passo dopo passo e conquistarsi l'opportunità di raggiungere il proprio sogno. Adesso sto lavorando per questo".

Gli elogi a Gattuso

"Mi piacerebbe costruire un gruppo vincente e vincere attraverso il gioco – ha continuato l'ex Milan – Mi piace giocare con passaggi brevi, aprendo spazi, con la squadra compatta, molto aggressiva e i giocatori che pressano tanto. Io sono così, sto facendo la mia strada e c'è ancora da fare tanto per parlare di me come allenatore. L'obiettivo è di vincere e creare un progetto importante, perciò se qualcuno ha le mie stesse ambizioni e vuole lavorare come propongo io, questa è la mia idea di calcio".

Nei giorni scorsi, il Pallone d'Oro del 2004 aveva anche parlato del suo Milan e dell'exploit del suo ex compagno Rino Gattuso: "Rino sta facendo un grande lavoro e ha cambiato volto alla squadra rispetto la prima parte di stagione – spiegò al "Corriere dello Sport" – Adesso va in campo una formazione aggressiva, compatta e molto coraggiosa che nelle ultime partite ha dimostrato di voler raggiungere quegli obiettivi che hanno sempre contraddistinto questa grande società. Se continua così può anche qualificarsi per la Champions League".