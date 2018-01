Il Manchester City torna al successo batte 3-1 il Newcastle e rispedisce a dodici punti il Manchester United, che pur giocando maluccio oggi ha sconfitto di misura il Burnley. Benitez l’ha impostata bene la partita ed è riuscito a neutralizzare alcuni fenomeni di Guardiola, ma non l’ispiratissimo Aguero, che ha realizzato una tripletta nel giorno della duecentesima partita in Premier.

Il ‘Kun’ abbatte le barricate del Newcastle.

Hanno dato vita a una bella partita il Manchester City e il Newcastle. Rafa Benitez, che aveva perso un paio di settimane fa di misura contro Guardiola, imposta molto bene la partita in fase difensiva e, come si usa dire in terra d’Albione, piazza il pullman davanti l’area di rigore.

Il Newcastle ha quasi 40 punti in meno del City, ma per un’abbondante mezz’ora il divario non si vede. Con il passare dei minuti la pressione aumenta e il gol alla fine arriva. De Bruyne pennella, Aguero sfiora leggermente e quel leggero tocco mette fuori causa Darlow, che nel finale di tempo si supera due volte sempre su De Bruyne.

Murphy non basta a Benitez, Guardiola festeggia con lo scatenato Aguero.

Il copione è identico nella ripresa. Il Newcastle fa le barricate, si copre bene e non lascia respirare De Bruyne. Sané non è ispirato, Sterling ha un guizzo e viene steso nell’area di rigore del Newcastle. Il fallo c’è, il rigore è netto, Aguero raddoppia.

La partita sembra finita, ma il Newcastle riesce a trovare il gol. Zinchenko, per la prima volta titolare, si addormenta, Murphy s’invola verso l’area di rigore del City e con un tocco morbidissimo batte Ederson, 2-1.

Guardiola inizia a innervosirsi in panchina, mentre Benitez cerca di rendere più offensiva la sua squadra con un paio di cambi. Il City continua a tenere il pallone e va vicino al tris con Aguero, Sterling e De Bruyne. La partita resta così in bilico fino all’83’ quando il ‘Kun’ riceve un gran pallone da Sané e dal centro dell’area di rigore fredda Darlow, 3-1.