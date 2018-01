Il Manchester United gioca malissimo ma vince 1-0 con il Burnley e risponde così al Chelsea, che è tornato al successo vincendo 4-0 in casa del Brighton. Nella corsa al secondo posto Mourinho conquista tre punti molto importanti. In sedici minuti l’Arsenal rifila quattro gol al Crystal Palace e spazza via crisi e polemiche. Magia di Mahrez in Leicester-Watford.

Martial e lo United vince a Burnley.

Il Burnley è stata la grande rivelazione della prima metà della Premier League, ma da qualche settimana è in calo. Contro il Manchester United la squadra di Dyche, che sembra un investigatore di una serie tv americana, i Claret and Blue tornano quelli di un tempo nemmeno tanto lontano, ma alla fine è arrivata un’altra sconfitta.

I Red Devils sanno soffrire, nel primo tempo non calciano mai in porta, ma non sono mai in balia delle onde. Al 54’ la difesa del Burnley si muove malissimo e lascia tanto spazio a Martial, che non si fa pregare e con un tiro potente non lascia scampo al numero uno avversario. Il Burnley attacca con forza e convinzione, reclama un rigore, fa tremare De Gea, ma non segna. Mourinho sbuffa al 96’, ma i tre punti sono i suoi.

Poker dell’Arsenal.

Non vinceva da tre settimane la squadra di Wenger che è tornata a conquistare l’intera posta contro una delle squadre più in forma della Premier e cioè il Crystal Palace. Il modo in cui l’Arsenal ha vinto è incredibile. Perché al 22’ il punteggio era già sul 4 a 0! I gol di Monreal, Iwobi, Koscielny e Lacazette fanno respirare Wenger e danno tre punti all’Arsenal, che resta comunque lontano dalla zona Champions.

Che gol di Mahrez. Pareggia il West Ham.

Con i gol della storica coppia d’attacco formata da Vardy e Mahrez il Leicester si sbarazza del Watford e si porta in zona ‘europea’. Il gol dell’algerino è un’opera d’arte. 1-1 tra Everton e West Bromwich, nel match c’è stato un terribile infortunio per McCarthy. Identico punteggio tra West Ham e Bournemouth, con il ‘Chicharito’ Hernandez che ha risposto a Fraser. 2-0 dello Stoke all’Huddersfield.

Risultati 24a giornata.

Brighton Howe&Albion-Chelsea 0-4; Arsenal-Crystal Palace 4-1; Burnley-Manchester United 0-1; Everton-West Bromwich 1-1; Leicester-Watford 2-0; Stoke City-Huddersfield 2-0; West Ham-Bournemouth 1-1; Manchester City-Newcastle; Southampton-Tottenham domani, Swansea-Liverpool Monday Night.

Classifica.

Manchester City* 62; Manchester United 53; Chelsea 50; Liverpool* 47; Tottenham* 44; Arsenal 42; Leicester, Burnley 34; Everton 28; Watford, West Ham 26; Bournemouth, Crystal Palace 25; Huddersfield 24; Newcastle*, Brighton Howe&Albion, Stoke City 23; Southampton* 21; West Bromwich 20; Swansea* 17.