Harry Kane è l'uomo del momento in Inghilterra. Il 24enne attaccante del Tottenham, dopo la tripletta con cui ha steso il Southampton nell'ultima giornata di Premier League, ha raggiunto la vetta della classifica cannonieri inglese e si è laureato "bomber assoluto del 2017" con 56 reti segnate tra club e nazionale. Un exploit che gli ha permesso di battere addirittura Leo Messi e Cristiano Ronaldo: fino ad oggi dominatori assoluti dal 2010 ad oggi.

Dopo gli applausi dei tifosi, Kane ha incassato anche quelli di Ray Wilkins: ex centrocampista di Chelsea, Milan e Manchester United e oggi vice sulla panchina dell'Aston Villa. "Harry Kane? Fossi nel presidente del Tottenham mi siederei col giocatore e gli direi: Ecco 150 milioni, firma per 10 anni", ha dichiarato Wilkins in un'intervista rilasciata a Sky Sport UK.

Gli altri bomber della Premier League.

Prossimo avversario della Juventus in Champions League, Harry Kane è ovviamente diventato l'oggetto del desiderio di molti "top club" europei: spagnoli in testa. "Non penso possa essere messo sul mercato – ha continuato Wilkins – Inoltre sarebbe molto difficile sostituirlo, e la sua presenza in squadra attirerebbe anche altri giocatori forti". La Premier League, però, non è soltanto Harry Kane. Ci sono infatti molte altre stelle che fanno gola agli operatori di mercato.

"Sanchez via a gennaio? No, penso che resterà ancora a Londra – ha concluso Wilkins – I Gunners stanno andando avanti su tutti i fronti, compresa l'Europa, quindi credo che vorranno tenere tutti i giocatori più forti. Casomai dobbiamo chiederci come si è arrivati a questa situazione. Ozil? Stesso discorso, andrà via perché il suo tempo all'Arsenal è finito, ma non da gennaio"