Il Boxing Day in Premier League ha già un eroe. E' Harry Kane del Tottenham che ha voluto celebrare gli auguri di Natale al Southampton con una doppietta in 10 minuti rifilata nel primo tempo della sfida al Wembley Stadium per poi mettere la ciliegina sul 5-2 finale. Una vittoria degli Spurs di Pochettino senza macchia e paura, che ha riconfermato quanto di buono c'è nel gruppo londinese al di là della fuga imprendibile del City di Guardiola in classifica. Il Tottenham dunque riparte da dove si era fermato, confermandosi attuale quarta potenza del campionato inglese, in perfetta linea con le aspettative Champions League.

Nel segno di Kane.

Goleada d'autore.

Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, questi sono stati tutti fugati tra il 22′ e il 39′ del primo tempo, grazie alla doppietta di Kane che ha immediatamente messo in discesa la strada di Pochettino davanti al pubblico amico, facendo subito scordare il passo falso del 16 dicembre proprio contro la capolista City che ha strapazzato gli Spurs 4-1. Un successo in goleada che si è concluso 5-2 con il tris finale di Kane e le reti di Alli e di Son Heung-Min nella ripresa.

Capocannoniere solitario.

A fare la voce grossa, l'attaccante del Tottenham e della nazionale inglese che si porta così a quota 17 reti complessive scavalcando momentaneamente l'ex Roma Mohamed Salah fermo a quota 15 in classifica marcatori. Un attestato ulteriore dell'ottima stagione di Kane confermatosi tra i più prolifici attaccanti del momento al di là della Manica.

Bomber da primato.

Per l'attaccante un momento magico in una stagione importante. E' entrato di prepotenza già nella storia degli Spurs: con la tripletta ai Clarets ha eguagliato il primato di gol in un anno solare di Shearer e con la tripletta al Southampton sta dimostrando di valere tutta la convocazione ai prossimi Mondiali russi dove sarà sicuro protagonista.

Superato Messi nell'anno solare.

Grazie alla tripletta rifilata al Southampton Kane è riuscito a staccare Lionel Messi e diventare il goleador più prolifico al mondo in questo anno solare: 56 reti contro le 54 del fuoriclasse argentino. Kane, che da due anni di fila vince il titolo di capocannoniere di Premier League, con le 3 reti odierne e le 3 segnate contro il Burnley è balzato in testa alla classifica con 18 reti.

La vittoria degli Spurs.

5 gol per il 4° posto.

La prima rete arriva a metà primo tempo, con un perfetto colpo di testa in area di rigore del Southampton: un impatto vincente sul cross altrettanto geniale di Christian Eriksen, che spezza gli equilibri. Nemmeno il tempo di rialzare il capo dal centrocampo che gli Spurs infilano l'uno-due del ko agli avversari. Al 39′ la punta inglese si fa trovare smarcato in area da Heung-Min Son ed è un gioco da ragazzi segnare il raddoppio. Nella ripresa, subito il poker degli Spurs, calato da Alli e Heung-Min Son prima della cinquina ancora a firma di Kane.

Le altre sfide del boxing Day.

Chelsea, Liverpool, United: tutte in campo.

Alle 16.00 tocca il Chelsea di Antonio Conte, terzo in graduatoria, contro l’Everton in trasferta. Si preannuncia spettacolo alle 18.30 con il Liverpool di Jürgen Klopp che se la vedrà contro lo Swansea ad Anfield. Reduci dal 3-3 spettacolare contro l’Arsenal i “Reds” vanno in cerca di maggior concretezza guidati dall’ex calciatore della Roma Salah (15 reti realizzate in Premier). Alle 21.00 poi sarà la volta del Manchester United di Josè Mourinho, secondo nella classifica generale ma a -13 dai cugini del City, che all’Old Trafford affronterà il Burney ed i favori del pronostico sono tutti per i Red Devils.