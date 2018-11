Nell’Inghilterra che si prepara alle gare contro Stati Uniti e Croazia, con quest’ultima valevole per il gruppo 4 della Uefa Nations League, non ci sarà il terzino del Tottenham Kieran Trippier. Non è una buona notizia né per il commissario tecnico inglese, Gareth Southgate, né per gli Spurs visto il problema all’inguine riportato dall'esterno che potrebbe restare fuori per diverso tempo.

Una volta avuta la diagnosi sull'infortunio, Trippier ha lasciato il ritiro della nazionale inglese e ora per il terzino ci sono da valutare i tempi di recupero: questa notizia che potrebbe interessare anche l’Inter, visto che i nerazzurri andranno a fare visita agli Spurs il 28 novembre, in una gara da dentro o fuori per il gruppo B.

Il laterale britannico aveva già lamentato un infortunio nell’ultima partita di Premier League, che gli Spurs hanno vinto 1-0 in casa del Crystal Palace, ed è dovuto uscire al minuto 24 per lasciare spazio ad Aurier. Potrebbe essere proprio l'ivoriano a prendere il posto di Trippier nel suo periodo lontano dal campo ma per Mauricio Pochettino potrebbe essere una perdita importante. Il 28enne di Bury è stato titolare in tutte le partite in campionato, salvo la prima giornata, e ha giocato sempre anche in Champions League, tranne a San Siro contro l’Inter. Per come sono adesso le cose potrebbe non esserci nemmeno al ritorno contro i nerazzurri ma non è detta l'ultima.

Pochettino: Spero non sia nulla di grave

Nel commentare a caldo il problema riportato da Trippier in casa del Crystal Palace, il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, era parso ottimista ma già aveva pronosticato la mancata risposta alla chiamata della nazionale dei Three Lions: "Spero non si tratti di un infortunio grave. Bisogna valutare assieme ai medici l'entità del problema, non so se potrà rispondere alla convocazione della Nazionale".