Il derby dello scorso weekend, vinto dalla Juventus di Massimiliano Allegri, è andato in archivio tra le proteste per due presunti contatti da rigore in area Juventina e per il primo gol in una stracittadina di Cristiano Ronaldo. Una rete che il fenomeno di Funchal ha festeggiato con un gesto censurabile, che ha spiazzato anche gli stessi tifosi bianconeri e scatenato la rivolta del popolo granata.

Della spallata che l'ex Real Madrid ha rifilato al giocatore di Walter Mazzarri, ne ha parlato anche Eraldo Pecci. L'indimenticato centrocampista, oggi commentatore ed opinionista televisivo in Rai, non ha infatti usato giri di parole per commentare l'episodio: "Ronaldo ha fatto una sciocchezza ma non dovremmo gonfiarla più di tanto – ha spiegato Pecci alla Domenica Sportiva – E' però vero che se l’avesse fatta ai tempi miei, probabilmente avrebbe mangiato con la cannuccia per una settimana con i portieri che c’erano".

Anche Cairo tira le orecchie al portoghese

"Ma è chiaro che è stata una sciocchezza, una piccola provocazione", ha poi concluso Pecci davanti alle telecamere della Rai. A tirare le orecchie al cinque volte Pallone d'Oro, è arrivato anche Urbano Cairo al termine del derby: "Un campione come Cristiano Ronaldo non dovrebbe mai fare un gesto simile – ha spiegato il patron, di fronte alla domanda sul contatto tra i due giocatori – Non avrebbe dovuto deridere un portiere che quasi gli parava un rigore".

Ammonito dall'arbitro Guida per la sua esultanza, l'attaccante della Juventus ha però evitato di parlare del contatto e di alimentare nuove polemiche ai microfoni di Dazn: "Ichazo? È stato bravo, io ho tirato forte e ho segnato, questa è la cosa che conta di più. È stata una partita difficile, il campo era irregolare. È stata una partita buona, abbiamo giocato meglio avendo più possibilità, abbiamo meritato la vittoria".