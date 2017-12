Chiudere bene l'anno e cercare di iniziare il 2018 con un successo nel derby di Coppa Italia. Sinisa Mihajlovic ha spiegato i suoi obiettivi alla stampa, come al solito riunita per la consueta conferenza della vigilia. A 24 ore dalla sfida interna contro il Genoa, il tecnico granata ha così inquadrato i novanta minuti contro i rossoblu: "Affronteremo una buona formazione, che ha tratto giovamento dal cambio di allenatore e che sta giocando bene – ha spiegato il serbo – Il Genoa è una buona squadra, fisica e di interessanti individualità: non merita la posizione in classifica che occupa e verrà qui a Torino per fare la partita".

"Ci siamo allenati bene e abbiamo preparato al meglio il match. La testa è completamente rivolta a questa partita. Non stiamo pensando al derby. Chi fa male col Genoa, salta la Juve: questo è sicuro".

Un Torino decimato.

"Sappiamo che sarà una sfida difficile, ma siamo anche fiduciosi di poterla vincere – ha continuato l'allenatore del Torino – Abbiamo molti infortunati, ma chi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti. Tutti dovranno dare ancora di più di quello che in genere danno per riuscire a vincere". Oltre Edera, Barreca, Ljajic, Ansaldi e Lyanco, al mister granata mancherà anche Andrea Belotti. Dopo il suo ultimo infortunio rimediato in allenamento, le domande dei cronisti sono state ovviamente anche per le condizioni del "Gallo".

"Non vogliamo affrettare i tempi, ma è comunque meno grave di quanto si pensava all'inizio – ha concluso Miha – I tifosi? Nonostante siano due mesi che non vinciamo in casa, ci hanno sempre sostenuto fino al fischio finale. Poi se non vinciamo ci stanno i fischi. E' normale ed è un modo civile di contestare. Io sono convinto che i tifosi faranno anche domani la loro parte e come loro anche i miei ragazzi in campo".