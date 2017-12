Dopo l'abbuffata di calcio e sport durante le feste natalizie, l'anno nuovo si aprirà con la spettacolare sfida tra Juventus e Torino. Il derby piemontese, valido per i quarti di finale della Coppa Italia, darà il via ad un 2018 di grande calcio che vedrà nei Mondiali di Russia il suo momento più importante. E proprio a causa della prossima Coppa del Mondo, la stracittadina torinese verrà trasmessa senza telecronaca, interventi da bordo campo e interviste pre e post gara.

Il comitato di redazione della Rai, ha infatti indetto uno sciopero per il prossimo 3 gennaio per protestare contro la mancata acquisizione dei diritti televisivi di Russia 2018: acquistati invece da Mediaset, che li utilizzerà per mandare in diretta e in chiaro le partite del prossimo Mondiale. Per la Rai si tratta di uno smacco clamoroso (è la prima volta che la Coppa del Mondo non troverà spazio nella televisione di stato), che ha convinto i 120 giornalisti di Rai Sport a scendere sul piede di guerra.

La rabbia dei giornalisti Rai.

"E' un fatto gravissimo e inaccettabile sia a livello di immagine e sia nei confronti di tutti i cittadini – hanno fatto sapere l'Unione Sindacale Giornalisti Rai e il CdR Raisport – Per questo motivo tutti i giornalisti di Raisport sono in stato di agitazione e pronti allo sciopero. Il quadro è particolarmente confuso in tema di diritti sportivi e l’annunciato taglio di budget segna un ulteriore impoverimento nello sviluppo della Testata. Inoltre, la prossima chiusura di Raisport 2, a fronte degli spazi di palinsesto persi sulle reti generaliste, è da considerarsi inaccettabile".

L'agitazione del 3 gennaio, rischia tra l'altro di essere la prima di altre giornate di sciopero. Dal cdr Rai stanno infatti ancora aspettando risposte su altri grandi eventi come la prossima edizione della Champions League (che vedrebbe la Rai protagonista con un match in chiaro al mercoledi), la prossima Coppa Italia e la Formula Uno.