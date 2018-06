Nell'ultima amichevole della nuova Italia di Mancini ha ritrovato il gol che gli ha permesso di allontanare il ricordo del rigore sbagliato a Euro 2016 nel match contro la Germania. Un nuovo inizio per Simone Zaza, nome tra i più gettonati in chiave calciomercato in questo periodo. I tempi per un ritorno in Italia del bomber di proprietà del Valencia sono maturi, e nelle ultime notizie sulle trattative che lo riguardano, oltre a Milan, Sampdoria e Sassuolo è spuntato anche il Torino.

Il futuro di Zaza nelle ultime notizie di calciomercato

Nelle ultime settimane il nome del centravanti ritrovatosi al Valencia dopo il flop al West Ham è diventato caldissimo sul calciomercato. Nonostante un contratto fino al 2021 e una stagione da 14 gol, il futuro del bomber lucano classe 1991 sembra lontano dalla Liga. La Serie A è pronta a riabbracciarlo e le pretendenti non mancano: oltre alla Samp, al Milan (che aspetta il verdetto dell'Uefa) e soprattutto al Sassuolo che sognava il suo ritorno dopo l'ottimo biennio 2013-2015 per Zaza si sarebbe fatto avanti anche il Torino.

Torino, la ultime sulla trattativa per Zaza

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero stati già dei contatti da parte della dirigenza del Torino e l'entourage di Simone Zaza. La volontà dei granata è quella di sondare il terreno per un ragazzo che ha una gran voglia di tornare in Serie A e che ha già dimostrato di gradire un eventuale ritorno sotto la Mole, dopo l'esperienza alla Juventus tra alti e bassi. I granata al momento non hanno fretta, anche perché prima bisognerà capire la posizione di Niang e soprattutto di Belotti, uomini mercato, accostati a più riprese a numerosi club. Tra i due quello che attualmente ha più chance di partire è il primo, con Mazzarri che spera di trattenere il Gallo.

Quanto costa il cartellino di Zaza sul calciomercato

Zaza è stato acquistato dal Valencia con un'operazione complessiva da più di 16 milioni di euro. Un affare concretizzatosi per l'obbligo di riscatto scattato dopo che il ragazzo ha accumulato più di 10 presenze con i "pipistrelli". Il club spagnolo vuole cercare di monetizzare il più possibile dalla sua cessione e al momento la sua valutazione di mercato si aggira sui 20 milioni. La speranza è quella di chiudere su una cifra vicina ai 15, che il Torino potrebbe magari dilazionare in più stagioni.

in foto: Foto Sofascore.com

Il Torino sogna la coppia Zaza-Belotti

E il sogno dei tifosi del Torino è quella nella prossima stagione di contare su un tandem da Nazionale formato da Simone Zaza e Andrea Belotti. Un mix di forza fisica e velocità che potrebbe fare molto comodo ai granata e al gruppo azzurro. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il Valencia e anche le tante pretendenti per il Gallo, con Cairo che al momento non sembra intenzionato a privarsene. A meno che non arrivi una super offerta: la sua clausola rescissoria per l'estero è 100 milioni