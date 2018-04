E' rimasto al "Grande Torino" fino alla fine della partita nonostante il fastidio, ha esultato per la vittoria della sua squadra del cuore e poi la mattina dopo è corso in ospedale colto da un dolore insopportabile. E' quello che è capitato a Marco Rapisarda, 25enne tifoso del Torino e presente domenica scorsa allo stadio per svolgere la sua mansione da steward.

Come segnalato da "Toronews.net", posizionato sotto la curva Maratona, e con le spalle rivolte verso il campo, il ragazzo ha avuto la sfortuna di essere stato colpito alla schiena da una violenta punizione di Antonio Candreva: calciata al 23esimo del primo tempo e finita sopra la traversa e successivamente contro il suo corpo. Un colpo violento ed inaspettato alla schiena, che ha causato la rottura della milza del ragazzo e la successiva asportazione dell'organo tramite intervento chirurgico.

La visita dei giocatori di Mazzarri

L'operazione, che si è svolta nell'ospedale del capoluogo piemontese "Martini", è stata portata a termine con successo e il ragazzo potrà tornare alla sua vita normale, e anche al suo lavoro da steward, nei prossimi giorni. In occasione del suo ricovero, Marco ha ricevuto la visita di una delegazione di giocatori della squadra di Mazzarri. Il club di Urbano Cairo, venuto a sapere delle conseguenze della pallonata, ha infatti deciso di andare a trovarlo, portargli alcuni gadget granata e di rincuorarlo dopo lo spiacevole incidente.

Oltre al gesto della società granata, per lo sfortunato steward si è mossa anche l'altro club di Torino: la Juventus. Ad interessarsi delle sue condizioni, è stata infatti anche la dirigenza campione d'Italia che subito dopo l'intervento si è tenuta in contatto con il personale del "Martini" per avere informazioni sullo stato di salute del ragazzo.