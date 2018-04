Alla fine a vincere è stato il passato in Torino-Inter. Già perché quella contro i nerazzurri è stata in primis la vendetta degli ex Walter Mazzarri e Adem Ljajic che si sono presi una bella rivincita con il club del capoluogo lombardo. Il tecnico però ha fatto suo anche il derby tutto toscano della panchina con Luciano Spalletti, con il quale nell'immediato post-partita si è reso protagonista di un siparietto davvero curioso. Galeotta fu la stretta di mano tra i due, che ha dato il la ad un botta e risposta a suon di dichiarazioni.

Spalletti e la curiosa stretta di mano a Mazzarri dopo Torino-Inter

Tutto è andato in scena nel classico terzo tempo dopo Torino-Inter. Spalletti e Mazzarri si sono salutati, e l'allenatore dell'Inter ha stretto la mano dell'avversario con un espressione davvero curiosa. Un ghigno sul volto dell'ex Roma che ha letteralmente sbattuto il braccio del collega che a sua volta, stupito ha cercato quasi di divincolarsi pur abbozzando un sorriso. Una scena che inevitabilmente è diventata virale. Spalletti ha poi spiegato così il suo gesto: "Lui è uno che ha sempre un po' di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c'è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai…".

in foto: La curiosa espressione di Spalletti al momento della stretta di mano con Mazzarri dopo Torino–Inter

Il retroscena Spalletti-Mazzarri, il botta e risposta

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Spalletti prima della stretta di mano avrebbe fatto riferimento alla fortuna di Mazzarri per la vittoria del Torino dichiarando: "C'hai un culo!". Parole che non sono state gradite dall'ex Napoli che a sua volta, sorpreso dall'allenatore dell'Inter avrebbe commentato con un laconico: "Questo è matto", prima della curiosa stretta di mano. La cosa è proseguita poi in sala stampa con Spalletti che sarebbe tornato alla carica: "Ohi Mazzarrino, che c’hai sempre paura della tua ombra". Perentoria la risposta di Mazzarri, con riferimento geografico e aria di derby toscano: "Io sono un toro maremmano, con me, tu toscano di collina, a braccio di ferro perdi sempre"

La verità di Mazzarri sulla stretta di mano di Spalletti

Davanti ai microfoni in conferenza stampa poi, Mazzarri è tornato sull'episodio della stretta di mano. Il tecnico del Torino ha smentito le parole di Spalletti, raccontando la sua versione dei fatti e lanciando una stilettata al collega: "Spalletti andava verso il campo, sono andato io a dargli la mano partendo dalla mia panchina, lui non pensava di darmela, andava forse a salutare gli arbitri e ha fatto un sorriso strano quando mi ha visto. Io non gli ho detto una parola: volevo avere rispetto di lui che aveva perso, ma magari uno a una certa età le cose se le scorda dopo un’ora. Adesso Spalletti avrà tanti pensieri per la testa, se non si ricorda le cose ci può stare, ha anche qualche anno più di me…".