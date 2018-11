A poche dalla partita del suo Torino a Cagliari, Urbano Cairo è tornato a parlare in un'intervista concessa all'Ansa. Il patron granata si è soffermato soprattutto sullo stato di salute di Walter Mazzarri: colto da malore, un paio di giorni fa, dopo avere diretto l'allenamento al Filadelfia. "Mazzarri sta bene: sono andato a trovarlo in clinica più volte e le sue condizioni sono buone – ha spiegato il presidente del Torino – Sono io che gli ho imposto di fare tutti gli accertamenti: lui la mattina dopo il malore voleva già stare in campo e voleva partire per Cagliari".

"Lui pensa solo al lavoro, ma io gli ho detto no – ha continuato Cairo – Anche se siamo coetanei, mi sento il suo papà in questo momento: i primi esami sono andati bene. Ma ora aspettiamo di avere davanti tutti gli approfondimenti". Di fronte all'ipotesi ventilata da qualcuno di un cambio in panchina, il numero uno granata ha risposto in maniera decisa: "Assolutamente no, non scherziamo. Ho un allenatore che è il top assoluto. Ma anche se non fosse stato così lo avrei fermato lo stesso".

La terza panchina di Frustalupi

A guidare Belotti e compagni durante il match della "Sardegna Arena" ci sarà ancora una volta Nicolò Frustalupi: il vice del tecnico toscano, alla sua terza esperienza da primo allenatore dopo le due vittorie conquistate l'11 febbraio scorso contro l’Udinese e il 4 novembre a Genova contro la Sampdoria. Definito da tutti i tifosi una sorta di "talismano", Frustalupi sarà probabilmente in panchina anche nella sfida che il Torino giocherà domenica prossima in casa contro il Genoa. Il tutto in attesa che Mazzarri torni in forma.

"Ora dobbiamo solo aspettare di avere il quadro completo – ha concluso Cairo – Lui mi ha rassicurato: mi ha detto di stare benissimo, che non è stato niente di che. E io stesso l'ho visto molto bene. Ma io voglio capire: ‘tu vieni in clinica', gli ho detto, ‘e fai tutti gli esami possibili e immaginabili'».