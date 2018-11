C'era aria di rinnovo per Iago Falque e a confermare l’imminenza dell’accordo raggiunto col Torino era stato lo stesso esterno spagnolo pochi giorni fa. L’ufficialità poteva arrivare in qualsiasi momento e nelle prime ore della serata il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha comunicato con un post sul suo profilo di Instagram la firma sul contratto: "Con Iago Falque per il rinnovo del contratto fino al 2022. Iago grande giocatore e grande persona!". Questa è la didascalia che si legge dalla foto e ritrae i due mentre si stringono la mano davanti ai documenti appena siglati. L'esterno spagnolo sarà vestito di granata per altri quattro anni ed è un bel segnale per l'ambiente Toro. Ecco il comunicato del club granata nel tardo pomeriggio:

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Iago Falque fino al 30 giugno 2022.

L’arrivo di Simone Zaza sembrava far immaginare un ruolo secondario per Iago Falque ma lo spagnolo ha segnato due reti ed è sempre importante nella manovra della squadra di Walter Mazzarri. L'esterno offensivo granata, in scadenza nel 2020, percepirà il massimo di quanto può offrire il club, cioè 1,5 milioni a stagione più bonus che sfioreranno i 2 milioni all’anno. Lo stesso Iago Falque ha voluto far sapere la notizia del suo prolungamento attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter: