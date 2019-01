Prendere una pallonata in pieno volto da CR7 durante il riscaldamento non è da tutti… Fino alla fine. E grazie agli amici della curva per il supporto.

Elena Di Martino è la tifosa della Juventus che lunedì sera era allo stadio di Torino per assistere alla partita di campionato tra la Juventus e il Chievo. Sui social network ha voluto condividere una foto e un messaggio ironici a corredo di quanto accaduto all'Allianz Stadium. Il ‘monday night' della Serie A ha chiuso la ventesima giornata con la vittoria dei bianconeri (3-0) e un primato in classifica saldamente in pugno grazie soprattutto al +9 sul Napoli, secondo. La donna, che abita a Mondovì (in provincia di Cuneo), è tornata a casa contenta per il successo, un po' meno per il piccolo inconveniente capitato… doppiamente dispiaciuta per Cristiano Ronaldo che prima le ha rifilato una pallonata e poi ha anche sbagliato il calcio di rigore paratogli in maniera magistrale da Sorrentino.