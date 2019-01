Quand'è stata l'ultima volta che Cristiano Ronaldo ha sbagliato un calcio di rigore? E quanti errori ha commesso in carriera? La prodezza l'ha compiuta Sorrentino, portiere di Cava de' Tirreni (provincia di Salerno), 39 anni, un'icona del Chievo Verona (battuto per 3-0 a Torino). All'andata l'estremo difensore e CR7 furono protagonisti di un brutto scontro di gioco nel quale ad avere la peggio fu il numero uno dei clivensi: finì all'ospedale per la botta presa nel contrasto e se la cavò con un collarino protettivo al collo, qualche livido e un po' di giorni di riposo. Capitava ad agosto scorso e nel monday night s'è tolto lo sfizio di chiudere la porta a CR7, impedendogli anche di svettare nella classifica marcatori.

Appassionato di design per i propri guanti (li usò anche per chiedere in moglie la compagna di una vita), chissà cosa inventerà per immortalare la preziosa reliquia. E quando gli capita più di volare da un capo all'altro della porta e deviare in angolo, con la punta delle dita il tiro a mezza altezza scagliato dal portoghese? Ronaldo sbuffa, china il capo: questa volta l'avversario è stato più bravo e lui era troppo distratto (forse) dall'udienza che a Madrid lo vedrà in tribunale per patteggiare la pena che gli verrà comminata per evasione e frode fiscale.

Quand'è stata l'ultima volta che Ronaldo ha sbagliato un rigore

La domanda sorge spontanea, quand'è stata l'ultima volta che il cinque volte Pallone d'Oro ha fallito dal dischetto? E quanti errori ha commesso finora? Non bisogna andare indietro molto nel tempo: in campo internazionale è successo nel giugno del 2018, durante la partita di Coppa del Mono contro l'Iran; mentre serve spostare ancora un po' indietro le lancette del tempo per pescare un errore con la squadra di club (novembre 2017 nella partita tra Real Madrid e Malaga).

Quanti errori ha commesso dal dischetto CR7

Nel complesso sono 22 gli errori commessi dal dischetto su 130 tentativi. Capita anche ai migliori e poi come si dice… non è mica da questi particolari che si vede un Pallone d'Oro…