La Svizzera con maggiore tranquillità potrà preparare la sfida con Costa Rica, che potrebbe dare il passaggio del turno alla nazionale di Petkovic. Perché la FIFA ha deciso di non squalificare Xhaka, Shaqiri e Lichtsteiner. Tutti e tre sono stati multati, ma saranno a disposizione dell’ex tecnico della Lazio. Una pesante multa l’ha subita la federcalcio serba e che il c.t. Krstajic.

Perché Xhaka, Shaqiri e Lichtsteiner rischiavano la squalifica. I due giocatori di origine kosovara dopo aver segnato alla Serbia hanno esultato mimando il segno dell’Aquila Bicipite simbolo della Grande Albania. Quel gesto, che ha fatto infuriare i serbi, era stato investigato dalla Fifa, perché il massimo organismo del calcio mondiale osteggia da sempre ogni tipo di messaggio, riferimento o esultanza di stampo politico.

Solo una multa per gli svizzeri. La Fifa dopo aver aperto i procedimenti disciplinari ha deciso di non utilizzare la mano pesante. Xhaka e Shaqiri sono stati multati di 10 mila franchi svizzeri, mentre l’ex difensore della Juventus è stato sanzionato con una multa di 5 mila franchi svizzeri, perché ha infranto l’articolo 57 del codice discipline della Fifa, contravvenendo ai principi del fair-play stabiliti. Di fatto è stato offensivo con i tifosi della squadra avversaria.

Multe anche per i serbi. Non solo in campo, è andata molto peggio alla Serbia. La federcalcio è stata multata di ben 50 mila franchi svizzeri per il comportamento tenuto dai propri tifosi, mentre il commissario tecnico Mladen Krstajic e il presidente federale Slavisa Kokeza sono stati multati 5 mila franchi per le rispettive dichiarazioni dopo il match, entrambi se la sono presa con l’arbitro Brych, che secondo loro avrebbe dovuto utilizzare il Var quando Mitrovic, nel finale di partita (e sull’1-1), è andato già nell’area di rigore svizzera.