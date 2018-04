Dopo tante parole, ecco la decisione ufficiale: Zlatan Ibrahimovic non parteciperà alla prossima Coppa del Mondo. La notizia, che era in qualche modo stata messa in dubbio proprio dal giocatore e dal commissario tecnico svedese, è stata invece confermata dalla federazione svedese. Pochi minuti fa, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio profilo Facebook, la "Svenska Fotbollförbundet" ha dunque messo fine al tormentone legato alla presenza di Ibra in Russia.

La decisione dei vertici del calcio svedese, è arrivata a pochi giorni di distanza dalle parole dello stesso Zlatan che, a più riprese, aveva dichiarato di voler tornare sui suoi passi dopo l'addio alla nazionale arrivato dopo gli Europei francesi del 2016. La grande ambizione dell'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, era stata invece messa in discussione dalle dichiarazioni del ct Jan Andersson.

Le parole di Andersson

Protagonista della clamorosa qualificazione mondiale della Svezia, arrivata ai danni dell'Italia di Giampiero Ventura nello spareggio giocato a novembre, Anderson pochi giorni fa aveva chiuso definitivamente la questione: "Zlatan decise di lasciare la nazionale dopo gli Europei del 2016 e io ho rispettato questa scelta – aveva dichiarato il ct al tedesco "Kicker" – Per questo, credo che non dovrebbe tornare adesso. Ad ogni modo, non ho ricevuto alcuna chiamata da lui e per come stanno le cose non è incluso nei piani in vista del Mondiale".

In attesa della prima risposta ufficiale del diretto interessato, aveva intanto fatto discutere anche l'ultimo spot televisivo girato dal gigante di Malmoe, nel quale Ibrahimovic aveva evitato di rispondere ad una presunta chiamata del commissario tecnico mentre si accingeva a fare un bagno in piscina.