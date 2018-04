Zlatan Ibrahimovic andrà al Mondiale in Russia con la Svezia. Non nelle vesti di accompagnatore, né di testimonial oppure inviato speciale per qualche tv/testata giornalistica ma di calciatore. A dare l'annuncio è stato lo stesso calciatore peccato però che i commissario tecnico della nazionale scandinava, Jan Andersson, non ne sia al corrente e soprattutto non abbia ancora diramato le convocazioni (quelle reali). L'ex attaccante del Manchester United è da poco più di un mese in America: ha accettato il trasferimento ai Los Angeles Galaxy dopo l'addio consumatosi a Old Trafford con José Mourinho.

Nella Major League è riuscito subito ad ambientarsi, lo ha fatto alla sua maniera: estraendo dal cilindro un colpo da campione (quel da 40 metri al debutto) e mettendo a segno 3 reti in altrettante partite disputate. E così, ospite durante una trasmissione della tv statunitense ‘Abc', non ha avuto difficoltà a raccontare cosa accadrà da qui a qualche settimana…

Certo che vado alla Coppa del Mondo – ha ammesso Ibrahimovic -. Però, non fatemi dire altro… devo fare molta attenzione a quello di cui parlo in questo periodo. Però posso dire con certezza che un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale.

Modesto come al solito, Zlatan si piazza sotto i riflettori. Sa come starci e si trova a suo agio abbastanza da prendere in giro anche il presentatore… è per questa ragione che la sua certezza di essere al Mondiale in Russia va comunque presa con il beneficio del dubbio. Non ditelo a lui, il cui ego smisurato lo porta spesso in fuorigioco.